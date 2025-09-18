نتنياهو: ترامب كان يدعم ضرب المواقع النووية الإيرانية

Advertisement

قال بنيامين نتنياهو "إن مدينة غزة هي أهم قلاع وهي مرتعبة الآن من العملية التي نشنها هناك".وأكد نتنياهو "أن شاطنا في كان يستهدف البرنامج الذي أخرناه وتم على كبار علمائهم".وتابع: "مقتل السيد حسن نصرالله عجّل بسقوط نظام في لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه".أضاف: "حذرت طويلا من البرنامج النووي وعطلناه كثيرا خلال السنوات الماضية ثم ضربناه ضربة قوية".قال: كان يؤيد ضرب المواقع النووية .وأفاد بأن "الصناعات الأمنية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة". (الجزيرة)