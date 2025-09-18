27
عربي-دولي
نتنياهو: ترامب كان يدعم ضرب المواقع النووية الإيرانية
Lebanon 24
18-09-2025
|
13:47
A-
A+
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو "إن مدينة غزة هي أهم قلاع
حماس
وهي مرتعبة الآن من العملية التي نشنها هناك".
وأكد نتنياهو "أن شاطنا في
إيران
كان يستهدف البرنامج
النووي
الذي أخرناه وتم
القضاء
على كبار علمائهم".
وتابع: "مقتل السيد حسن نصرالله عجّل بسقوط نظام
الأسد
في
سوريا
لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه".
أضاف: "حذرت طويلا من البرنامج النووي
الإيراني
وعطلناه كثيرا خلال السنوات الماضية ثم ضربناه ضربة قوية".
قال:
ترامب
كان يؤيد ضرب المواقع النووية
الإيرانية
.
وأفاد بأن "الصناعات الأمنية
الإسرائيلية
هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة". (الجزيرة)
