عربي-دولي

في فرنسا... هاجم أطفالاً قرب روضة فقتلته الشرطة

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:43
أفادت قناة "BMTV" الفرنسية، أنّ شرطة تمكنت من تحييد رجل مسلح بـ"مجزة زراعية" كان قد هاجم مجموعة من الأطفال قرب روضة في بلدية لا سين سور مير، في جنوب شرقي البلاد، ومن ثمّ عاد ليهاجم رجال الشرطة.
وقال مصدر أمنيّ، إنّ "القوات الأمنية استخدمت في البداية مسدسات الصعق الكهربائي لاحتواء المهاجم، لكنها اضطرت لاستخدام الأسلحة النارية بعد فشل تلك المحاولة".

وأشار إلى أنّ فريق إسعاف حاول إنقاذ حياة المهاجم بعد إصابته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. (روسيا اليوم)
 
 
 
