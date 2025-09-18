27
عربي-دولي
فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بفلسطين قبل نهاية الشهر
Lebanon 24
18-09-2025
|
16:20
photos
دافع
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
الخميس، عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل
حماس
"كما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأكد ماكرون في حديثه إلى القناة 12، أنه كان يرغب في زيارة "
إسرائيل
"، قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لشرح موقفه، ولكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته.
وشدد على أنه يرغب في مواصلة "العمل" مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتانياهو.
وقال
الرئيس الفرنسي
: "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (...) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة". (الوكالة الوطنية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الوكالة الوطنية
الرئيس الفرنسي
الإسرائيلي
إسرائيل
