فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بفلسطين قبل نهاية الشهر

Advertisement

دافع الخميس، عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل "كما نقلت وكالة "فرانس برس".وأكد ماكرون في حديثه إلى القناة 12، أنه كان يرغب في زيارة " "، قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لشرح موقفه، ولكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته.وشدد على أنه يرغب في مواصلة "العمل" مع نتانياهو.وقال : "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (...) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة". (الوكالة الوطنية)