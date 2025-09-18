لأول مرة أميركيا.. تحرّك للإعتراف بدولة فلسطينية

Advertisement

القرار الذي يقوده جيف ميركلي من ولاية أوريغون، يحث على اعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل مع ضمان أمنها، بهدف "منح الجانبين الأمل وتعزيز آفاق السلام"، بحسب نص البيان.ورغم رمزيته، من المستبعد إقرار المشروع في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، ولم ينضم أي عضو جمهوري حتى الآن إلى هذا التوجه. وأكد الرئيس الأميركي أنه يختلف مع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة .ويشارك في الجهود بمجلس الشيوخ عدد من البارزين، منهم كريس فان هولين (ماريلاند)، وتيم كين (فيرجينيا)، وتينا سميث (مينيسوتا)، ومازي هيرونو (هاواي)، وتامي بالدوين (ويسكونسن)، وبيرني ساندرز (فيرمونت)، الذي أصبح أول سناتور أميركي يصف الأحداث في غزة بأنها "إبادة جماعية".