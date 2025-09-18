Advertisement

لأول مرة أميركيا.. تحرّك للإعتراف بدولة فلسطينية

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:09
Doc-P-1418805-638938594415629991.png
Doc-P-1418805-638938594415629991.png photos 0
في خطوة وُصفت بأنها تحوّل كبير في المزاج السياسي الأميركي تجاه إسرائيل، طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أول مشروع قرار يحث الإدارة الأميركية على الاعتراف بدولة فلسطينية، بعد مرور نحو عامين على الحرب المستمرة في قطاع غزة.
القرار الذي يقوده الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريغون، يحث على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل مع ضمان أمنها، بهدف "منح الجانبين الأمل وتعزيز آفاق السلام"، بحسب نص البيان.

ورغم رمزيته، من المستبعد إقرار المشروع في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، ولم ينضم أي عضو جمهوري حتى الآن إلى هذا التوجه. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويشارك في الجهود بمجلس الشيوخ عدد من الديمقراطيين البارزين، منهم كريس فان هولين (ماريلاند)، وتيم كين (فيرجينيا)، وتينا سميث (مينيسوتا)، ومازي هيرونو (هاواي)، وتامي بالدوين (ويسكونسن)، وبيرني ساندرز (فيرمونت)، الذي أصبح أول سناتور أميركي يصف الأحداث في غزة بأنها "إبادة جماعية".
