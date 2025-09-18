28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لأول مرة أميركيا.. تحرّك للإعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة وُصفت بأنها تحوّل كبير في المزاج السياسي الأميركي تجاه
إسرائيل
، طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أول مشروع قرار يحث الإدارة الأميركية على الاعتراف بدولة فلسطينية، بعد مرور نحو عامين على الحرب المستمرة في
قطاع غزة
.
Advertisement
القرار الذي يقوده
الديمقراطي
جيف ميركلي من ولاية أوريغون، يحث على اعتراف
الولايات المتحدة
بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل مع ضمان أمنها، بهدف "منح الجانبين الأمل وتعزيز آفاق السلام"، بحسب نص البيان.
ورغم رمزيته، من المستبعد إقرار المشروع في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، ولم ينضم أي عضو جمهوري حتى الآن إلى هذا التوجه. وأكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه يختلف مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
.
ويشارك في الجهود بمجلس الشيوخ عدد من
الديمقراطيين
البارزين، منهم كريس فان هولين (ماريلاند)، وتيم كين (فيرجينيا)، وتينا سميث (مينيسوتا)، ومازي هيرونو (هاواي)، وتامي بالدوين (ويسكونسن)، وبيرني ساندرز (فيرمونت)، الذي أصبح أول سناتور أميركي يصف الأحداث في غزة بأنها "إبادة جماعية".
مواضيع ذات صلة
رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لنيوزماكس: دعوات قادة غربيين للاعتراف بدولة فلسطينية انتصار كبير لحماس
Lebanon 24
رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لنيوزماكس: دعوات قادة غربيين للاعتراف بدولة فلسطينية انتصار كبير لحماس
19/09/2025 09:10:09
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطّط واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية؟
Lebanon 24
هل تخطّط واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية؟
19/09/2025 09:10:09
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
19/09/2025 09:10:09
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف عن مسؤولين: نائبة رئيس الوزراء البريطاني تضغط مع وزراء آخرين للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية
Lebanon 24
التلغراف عن مسؤولين: نائبة رئيس الوزراء البريطاني تضغط مع وزراء آخرين للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية
19/09/2025 09:10:09
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الديمقراطيين
الفلسطينية
الديمقراطي
البريطاني
الجمهوري
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
Lebanon 24
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:58 | 2025-09-19
19/09/2025 01:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:38 | 2025-09-19
19/09/2025 01:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
01:34 | 2025-09-19
19/09/2025 01:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:58 | 2025-09-19
19/09/2025 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
19/09/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:58 | 2025-09-19
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:38 | 2025-09-19
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:34 | 2025-09-19
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
00:58 | 2025-09-19
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:44 | 2025-09-19
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 09:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24