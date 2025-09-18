كيم جونغ يشرف على اختبار طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

(سكاي نيوز)

ذكرت ، الجمعة، أن الزعيم الكوري ، اختبار طائرات مسيرة جديدة يوم أمس، وأصدر تعليماته بضرورة تعزيز قدراتها من خلال تكنولوجيا .وكان كيم قد أشرف في وقت سابق من شهر الماضي على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزوّدة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وأفادت الوكالة الرسمية بأن كيم أبدى رضاه عن نتائج اختبار “كومسونغ” الهجومية التكتيكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة استراتيجية مخصّصة للاستطلاع، ووافق على خطة لتعزيز قدرات هذه الطائرات.وفي إطار نشاطاته الميدانية، تفقد الزعيم الكوري الشمالي يوم الخميس أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة تقع على الحدود مع .