Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ يشرف على اختبار طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1418807-638938597840500100.png
Doc-P-1418807-638938597840500100.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على اختبار طائرات مسيرة جديدة يوم أمس، وأصدر تعليماته بضرورة تعزيز قدراتها من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وكان كيم قد أشرف في وقت سابق من شهر مارس الماضي على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزوّدة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن كيم أبدى رضاه عن نتائج اختبار مسيرات “كومسونغ” الهجومية التكتيكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة استراتيجية مخصّصة للاستطلاع، ووافق على خطة لتعزيز قدرات هذه الطائرات.

وفي إطار نشاطاته الميدانية، تفقد الزعيم الكوري الشمالي يوم الخميس أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة تقع على الحدود مع الصين.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
19/09/2025 09:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيّرة ويدعو لتعزيز قدراتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
19/09/2025 09:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين
lebanon 24
19/09/2025 09:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده
lebanon 24
19/09/2025 09:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

وكالة الأنباء المركزية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

سكاي نيوز

أشرف على

كيم جونغ

الكورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:58 | 2025-09-19
01:38 | 2025-09-19
01:34 | 2025-09-19
00:58 | 2025-09-19
00:50 | 2025-09-19
00:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24