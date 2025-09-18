Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: إسرائيل تدمر صورتها أمام العالم بسبب ضحايا غزة

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1418809-638938606766823598.png
Doc-P-1418809-638938606766823598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن إسرائيل "تدمّر صورتها ومصداقيتها بالكامل أمام الرأي العام العالمي"، بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في قطاع غزة.
Advertisement

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، اعتبر ماكرون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تأتي بنتائج عكسية بالكامل"، مضيفاً: "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (…) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل، وعليّ القول إنها فاشلة".

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا واصلت هجومها الجديد على القطاع، واصفاً العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها "خطأ هائل".

وأشار ماكرون إلى أنه كان يرغب في زيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الزيارة، مؤكداً مع ذلك رغبته في مواصلة العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما شدد على قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبراً أن هذه الخطوة "أفضل طريقة لعزل حركة حماس". وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا علاقة له بحماس، بل هو "قرار يعبّر عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

ودافع ماكرون عن خطته التي سيعلنها رسمياً الاثنين في الأمم المتحدة، موضحاً أنها خطة "عملية" تهدف إلى إطلاق "سلسلة من الالتزامات والسلوكيات الجديدة".

وأضاف أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يصرّون على "نسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين"، محذراً من أن ضم الضفة الغربية المحتلة قد يجعل حل الدولتين "مستحيلاً تماماً".

وأكد أن "كسر الحلقة المفرغة" يتطلب "القضاء على حماس وتفكيكها"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "المقاربة العسكرية وحدها ليست كافية".

ورفض الرئيس الفرنسي اعتبار أن الموقف الفرنسي بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية مدفوع باعتبارات سياسية داخلية، واصفاً هذا الرأي بأنه "تشويه للموقف الفرنسي".
 
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماكرون للقناة 12 الإسرائيلية: عمليات غزة خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى لدرجة تدمر صورة إسرائيل ومصداقيتها
lebanon 24
19/09/2025 09:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: لجوء إسرائيل لإنزال بعض المساعدات جوا فوق مناطق من قطاع غزة تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم
lebanon 24
19/09/2025 09:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية تدمّر غزة ومزيد من الناس يموتون بسبب الجوع
lebanon 24
19/09/2025 09:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ألبانيزي: غزة باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم
lebanon 24
19/09/2025 09:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الرئيس الفرنسي

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:58 | 2025-09-19
01:38 | 2025-09-19
01:34 | 2025-09-19
00:58 | 2025-09-19
00:50 | 2025-09-19
00:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24