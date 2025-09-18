إسرائيل تتوغل جنوب سوريا... والأنفاق تعود إلى الواجهة

Advertisement

توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 15 آلية عسكرية، أمس الخميس، في بلدة كودنة جنوبي ، حيث استقدمت جرافة نفذت أعمال حفر وتجريف في تل الأحمر الشرقي، بحسب ما أفاد .وأوضحت المصادر أن الدورية تحركت في محيط البلدة بالتوازي مع إقامة سواتر ترابية وعمليات حفر داخل الأراضي الزراعية.ويعبر أهالي المنطقة عن خشيتهم من أن تكون هذه التحركات مقدمة لبدء حفر أنفاق في التل، على غرار ما جرى سابقًا في تل الأحمر ، حين أقدم على تجريف الأراضي وحفر أنفاق انتهت بالسيطرة على الموقع ومصادرة ممتلكات السكان.