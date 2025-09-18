Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتوغل جنوب سوريا... والأنفاق تعود إلى الواجهة

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:31
Doc-P-1418811-638938609269654859.webp
Doc-P-1418811-638938609269654859.webp photos 0
توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 15 آلية عسكرية، أمس الخميس، في بلدة كودنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث استقدمت جرافة نفذت أعمال حفر وتجريف في تل الأحمر الشرقي، بحسب ما أفاد تلفزيون سوريا.
وأوضحت المصادر أن الدورية الإسرائيلية تحركت في محيط البلدة بالتوازي مع إقامة سواتر ترابية وعمليات حفر داخل الأراضي الزراعية.

ويعبر أهالي المنطقة عن خشيتهم من أن تكون هذه التحركات مقدمة لبدء حفر أنفاق في التل، على غرار ما جرى سابقًا في تل الأحمر الغربي، حين أقدم الاحتلال على تجريف الأراضي وحفر أنفاق انتهت بالسيطرة على الموقع ومصادرة ممتلكات السكان.
تلفزيون سوريا

ريف القنيطرة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

القنيطرة

الاحتلال

إسرائيل

