عربي-دولي
بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حالياً في أوكرانيا
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:42
A-
A+
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الخميس، إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يشاركون في القتال الدائر حالياً على الأراضي
الأوكرانية
.
وجاء تصريح
بوتين
خلال اجتماع مع قادة البرلمان الروسي في
موسكو
، بحسب ما أفادت
وكالة الأنباء
الروسية الرسمية "تاس". وكان الاجتماع مخصصاً بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد انتهاء الحرب.
ونقلت “تاس” عن
الرئيس الروسي
قوله: "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط
الجبهة
".
وكان خبراء عسكريون قد قدّروا في وقت سابق إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات المنتشرة خارج
أوكرانيا
، بنحو 1.3 مليون عسكري.
أما على الجانب الأوكراني، فتقدّر وكالة الأنباء
الألمانية
أن قوام القوات الأوكرانية يبلغ حوالي 900 ألف جندي نشط.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تقارير عن استعدادات كل طرف لجولات جديدة من الهجمات والهجمات المضادة.
(الجزيرة)
