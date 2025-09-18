بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حالياً في أوكرانيا

Advertisement

قال ، الخميس، إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يشاركون في القتال الدائر حالياً على الأراضي .وجاء تصريح خلال اجتماع مع قادة البرلمان الروسي في ، بحسب ما أفادت الروسية الرسمية "تاس". وكان الاجتماع مخصصاً بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد انتهاء الحرب.ونقلت “تاس” عن قوله: "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط ".وكان خبراء عسكريون قد قدّروا في وقت سابق إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات المنتشرة خارج ، بنحو 1.3 مليون عسكري.أما على الجانب الأوكراني، فتقدّر وكالة الأنباء أن قوام القوات الأوكرانية يبلغ حوالي 900 ألف جندي نشط.ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تقارير عن استعدادات كل طرف لجولات جديدة من الهجمات والهجمات المضادة.