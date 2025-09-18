فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مكافحة الإرهاب.. وتطرد دبلوماسيين ماليين

Advertisement

قال مصدر فرنسي، الخميس، إن علّقت تعاونها مع مالي في مجال ، وطردت اثنين من الدبلوماسيين الماليين لديها، بحسب وكالة "فرانس برس".وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة توترات متصاعدة بين الجانبين، حيث اتخذت مالي، بقيادة برئاسة أسيمي غويتا، مسافة متزايدة من شركائها الغربيين، ولا سيما ، واتجهت نحو تحالفات سياسية وعسكرية أوثق مع .وفي محطة بارزة من التصعيد، تحتجز مواطنًا فرنسيًا يشغل منصب السكرتير الثاني في ، في مكان غير معلوم. وتتهمه باماكو بالتجسس والتورط في "محاولة زعزعة استقرار" النظام الحاكم.وبحسب موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، تنفي باريس بشدة هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "باطلة ولا أساس لها"، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب وتطالب بالإفراج عن دبلوماسيها فورًا.