28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مكافحة الإرهاب.. وتطرد دبلوماسيين ماليين
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر
دبلوماسي
فرنسي، الخميس، إن
باريس
علّقت تعاونها مع مالي في مجال
مكافحة الإرهاب
، وطردت اثنين من الدبلوماسيين الماليين لديها، بحسب وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة توترات متصاعدة بين الجانبين، حيث اتخذت مالي، بقيادة
المجلس العسكري
برئاسة أسيمي غويتا، مسافة متزايدة من شركائها الغربيين، ولا سيما
فرنسا
، واتجهت نحو تحالفات سياسية وعسكرية أوثق مع
روسيا
.
وفي محطة بارزة من التصعيد، تحتجز
السلطات المالية
مواطنًا فرنسيًا يشغل منصب السكرتير الثاني في
السفارة الفرنسية
، في مكان غير معلوم. وتتهمه باماكو بالتجسس والتورط في "محاولة زعزعة استقرار" النظام الحاكم.
وبحسب موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، تنفي باريس بشدة هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "باطلة ولا أساس لها"، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب وتطالب بالإفراج عن دبلوماسيها فورًا.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
19/09/2025 09:11:06
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
Lebanon 24
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
19/09/2025 09:11:06
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: أشدت بالتزام الرئيس السوري بمكافحة الإرهاب وذكرت بأهمية التعاون المشترك
Lebanon 24
ماكرون: أشدت بالتزام الرئيس السوري بمكافحة الإرهاب وذكرت بأهمية التعاون المشترك
19/09/2025 09:11:06
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لاوندس عرض مع جابر شؤوناً مالية وإدارية ومكافحة الفساد
Lebanon 24
لاوندس عرض مع جابر شؤوناً مالية وإدارية ومكافحة الفساد
19/09/2025 09:11:06
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية
السلطات المالية
مكافحة الإرهاب
المجلس العسكري
الفرنسية
دبلوماسي
الغربي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
Lebanon 24
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:58 | 2025-09-19
19/09/2025 01:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:38 | 2025-09-19
19/09/2025 01:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
01:34 | 2025-09-19
19/09/2025 01:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:58 | 2025-09-19
19/09/2025 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
19/09/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:58 | 2025-09-19
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:38 | 2025-09-19
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:34 | 2025-09-19
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
00:58 | 2025-09-19
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:44 | 2025-09-19
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24