Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مكافحة الإرهاب.. وتطرد دبلوماسيين ماليين

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1418819-638938620044021519.png
Doc-P-1418819-638938620044021519.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، إن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وطردت اثنين من الدبلوماسيين الماليين لديها، بحسب وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة توترات متصاعدة بين الجانبين، حيث اتخذت مالي، بقيادة المجلس العسكري برئاسة أسيمي غويتا، مسافة متزايدة من شركائها الغربيين، ولا سيما فرنسا، واتجهت نحو تحالفات سياسية وعسكرية أوثق مع روسيا.

وفي محطة بارزة من التصعيد، تحتجز السلطات المالية مواطنًا فرنسيًا يشغل منصب السكرتير الثاني في السفارة الفرنسية، في مكان غير معلوم. وتتهمه باماكو بالتجسس والتورط في "محاولة زعزعة استقرار" النظام الحاكم.

وبحسب موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، تنفي باريس بشدة هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "باطلة ولا أساس لها"، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب وتطالب بالإفراج عن دبلوماسيها فورًا.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
lebanon 24
19/09/2025 09:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
19/09/2025 09:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أشدت بالتزام الرئيس السوري بمكافحة الإرهاب وذكرت بأهمية التعاون المشترك
lebanon 24
19/09/2025 09:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندس عرض مع جابر شؤوناً مالية وإدارية ومكافحة الفساد
lebanon 24
19/09/2025 09:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الفرنسية

السلطات المالية

مكافحة الإرهاب

المجلس العسكري

الفرنسية

دبلوماسي

الغربي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:58 | 2025-09-19
01:38 | 2025-09-19
01:34 | 2025-09-19
00:58 | 2025-09-19
00:50 | 2025-09-19
00:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24