عربي-دولي
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
Lebanon 24
19-09-2025
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
على قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم استبعاد
إسرائيل
من المسابقات الدولية، مؤكداً أن
موسكو
تعارض تسييس الرياضة، مشدداً على ضرورة تسوية ملف الرياضيين
الروس
مع اللجنة الأولمبية وفق القواعد المعمول بها.
من جانبها، اعتبرت نائبة رئيس
لجنة الشؤون
الدولية في مجلس الدوما، والبطلة الأولمبية السابقة سفيتلانا جوروفا، أن القرار يعكس ازدواجية المعايير، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تتعامل مع
روسيا
وإسرائيل بشكل مختلف.
وكانت اللجنة الأولمبية قد بررت قرارها بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية
الإسرائيلية
تلتزم بالميثاق الأولمبي، وبالتالي لن يتم استبعاد رياضييها، بخلاف ما جرى مع الرياضيين الروس منذ شباط 2022، حيث حُرم معظمهم من المشاركة الدولية أو سُمح لهم بالمنافسة بصفة محايدة.
