علق المتحدث باسم على قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم استبعاد من المسابقات الدولية، مؤكداً أن تعارض تسييس الرياضة، مشدداً على ضرورة تسوية ملف الرياضيين مع اللجنة الأولمبية وفق القواعد المعمول بها.من جانبها، اعتبرت نائبة رئيس الدولية في مجلس الدوما، والبطلة الأولمبية السابقة سفيتلانا جوروفا، أن القرار يعكس ازدواجية المعايير، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تتعامل مع وإسرائيل بشكل مختلف.وكانت اللجنة الأولمبية قد بررت قرارها بالتأكيد على أن اللجنة الأولمبية تلتزم بالميثاق الأولمبي، وبالتالي لن يتم استبعاد رياضييها، بخلاف ما جرى مع الرياضيين الروس منذ شباط 2022، حيث حُرم معظمهم من المشاركة الدولية أو سُمح لهم بالمنافسة بصفة محايدة.