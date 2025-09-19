إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر

Advertisement

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، باتت الحدود – مسرحًا لجدل غير مسبوق، بعدما أعلنت أن 100 طائرة مسيرة تسللت عبر أراضيها انطلاقًا من سيناء المصرية.التصريحات الإسرائيلية أثارت موجة تساؤلات حول نوايا تل أبيب، واستراتيجياتها المحتملة تجاه القاهرة، في وقت تؤكد فيه مصر تمسكها بخيار السلام، مع التحذير الواضح من المساس بأمنها القومي.وفقًا للتقارير الإسرائيلية الرسمية، فإن الطائرات المسيّرة المئة، بعضها مزود بأسلحة، نجحت في اختراق الحدود الشهر الماضي، رغم محاولات الجيش وحرس الحدود اعتراضها.لكن خبراء عسكريين شككوا في صدقية هذه الرواية، متسائلين: كيف تتمكن إسرائيل من رصد مسيّرات الحوثيين من آلاف الكيلومترات، بينما تعجز عن كشف مسيّرات مزعومة على حدودها المباشرة مع مصر؟المصادر الإسرائيلية أشارت إلى أن مصر نشرت منظومات دفاع جوي صينية بعيدة المدى في مواقع استراتيجية شمال سيناء، إلى جانب 42 ألف جندي، أي ضعف العدد المسموح به وفق معاهدة السلام.غير أن خبراء إسرائيليين أقروا بأن مصر، رغم امتلاكها قوة عسكرية متقدمة، توظفها في إطار دفاعي بحت، دون نوايا هجومية ضد تل أبيب.الخبير العسكري سمير فرج أوضح لقناة عربية أن إسرائيل "دائمًا تبحث عن ذرائع للتصعيد مع مصر"، مؤكدًا أن القاهرة لم تشهد أي عمليات تهريب لمسيّرات إلى غزة عبر أراضيها.وأضاف: "الاستراتيجية المصرية واضحة: السلام أولًا. مصر ملتزمة بمعاهدة السلام منذ خمسين عامًا ولم تخرقها يومًا".وأشار فرج إلى أن مصر ركزت على تنمية اقتصادها وتطوير بنيتها التحتية، بالتوازي مع تحديث جيشها عبر شراكات عسكرية مع ، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وروسيا.في ظل هذه التوترات، وجهت مصر رسالة عبر شددت فيها على أن أي استهداف إسرائيلي للأراضي المصرية ستكون له “عواقب وخيمة”.ورفضت القاهرة أيضًا خطة التهجير القسري لسكان غزة إلى أراضيها، معتبرة أن أي استفزاز للأمن القومي المصري سيقابل برد قوي من الجيش.وأكد فرج أن القوات المسلحة المصرية أظهرت قدراتها مؤخرًا في مناورات “النجم الساطع” التي شاركت فيها 44 دولة، وأثبتت خلالها جهوزيتها للدفاع عن كل شبر من أرضها.بحسب فرج، فإن بنيامين نتنياهو لا يسعى لوقف إطلاق النار، بل يريد إبقاء الضغط على غزة ودفع سكانها نحو مصر، بهدف تأجيج الشارع الإسرائيلي وإبراز “خطر طويل الأمد” على الحدود المصرية.في ختام تحليله، شدد فرج على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصل رسالة صريحة لتل أبيب وواشنطن: “لا نسعى إلى التصعيد، لكننا جاهزون للرد بحزم إذا لزم الأمر”.وأكد أن الجيش المصري، الأقوى عربيًا وأفريقيًا، مستعد لأي سيناريو محتمل، مشيرًا إلى الدعم الشعبي الكامل للقيادة المصرية في هذا الملف.وبينما تصر إسرائيل على تصوير مصر كتهديد إعلامي، تبقى القاهرة متمسكة بالسلام، لكنها في الوقت نفسه ترفع سقف الردع، لتضع أي مغامرة إسرائيلية في خانة المخاطرة المحسوبة النتائج.