عربي-دولي

احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:20
اعتقلت السلطات الأميركية 11 من مسؤولي ولاية نيويورك ومسؤولين محليين منتخبين، أمس الخميس، خلال مظاهرات أمام مبنى "26 فيدرال بلازا" في مانهاتن، حيث تدير إدارة الهجرة والجمارك زنازين احتجاز وُصفت بغير الإنسانية من قبل قاضٍ اتحادي.
وكان من بين المعتقلين مراقب مدينة نيويورك براد لاندر و10 أعضاء من مجلس الولاية التشريعي، بعد أن مُنعوا من دخول الطابق العاشر لتفقد الزنزانات.

وقال منظمو الاحتجاج إن المجموعة حضرت لـ"ضمان الامتثال" لقرار محكمة صدر في اليوم ذاته، يُلزم إدارة الهجرة بتحسين ظروف الاحتجاز، التي تشمل تكدس ما يصل إلى 90 محتجزًا في غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا، وحرمانهم من الاستحمام ومستلزمات النظافة الأساسية.

وقاد المحامي العام للمدينة جوماني وليامز مجموعة أخرى من المحتجين المناهضين لسياسات الهجرة، والذين أغلقوا مدخل مرآب المبنى مرددين هتافات مثل: "المهاجرون مرحب بهم هنا".

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد الاعتقالات في المظاهرة 71 شخصًا، فيما قال المنظمون إن العدد تجاوز 75.

وتُعد هذه الواقعة أحدث مواجهة بين السلطات الاتحادية وسياسيين ديمقراطيين يعارضون سياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

(الجزيرة)
