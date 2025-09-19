Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:31
يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المعروفة باسم سناب باك، بموجب اتفاق 2015، إثر تخلي إيران عن بعض التزاماتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وتمنح الآلية مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، وتنتهي هذه المهلة أواخر الأسبوع المقبل. ويعني غياب الأغلبية المطلوبة لموافقة المجلس (9 أصوات من أصل 15) أنّ العقوبات ستُعاد تلقائياً، إذ من المتوقع أن تعارض روسيا والصين هذا القرار.

وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المفاوضات الأخيرة مع إيران لم تكن "جدية"، ما يزيد احتمالات إعادة فرض العقوبات، بينما ترى الدول الأوروبية الثلاث أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير كافٍ لاستئناف التفتيش النووي بشكل كامل.

ويترك التصويت اليوم لمجلس الأمن المجال أمام مفاوضات محتملة في قمة الأمم المتحدة المقبلة، والتي قد تشهد إطلاق محادثات جديدة بين إيران والدول الأوروبية لتجنب العودة التلقائية للعقوبات. (العربية)
