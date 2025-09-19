مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات

Advertisement

يصوّت الدولي اليوم الجمعة على إعادة فرض عقوبات على بسبب برنامجها ، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المعروفة باسم سناب باك، بموجب اتفاق 2015، إثر تخلي إيران عن بعض التزاماتها النووية بعد انسحاب من الاتفاق عام 2018.وتمنح الآلية مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض ، وتنتهي هذه المهلة أواخر الأسبوع المقبل. ويعني غياب الأغلبية المطلوبة لموافقة المجلس (9 أصوات من أصل 15) أنّ العقوبات ستُعاد تلقائياً، إذ من المتوقع أن تعارض والصين هذا القرار.وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المفاوضات الأخيرة مع إيران لم تكن "جدية"، ما يزيد احتمالات إعادة فرض العقوبات، بينما ترى الدول الأوروبية الثلاث أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير كافٍ لاستئناف التفتيش النووي بشكل كامل.ويترك التصويت اليوم لمجلس الأمن المجال أمام مفاوضات محتملة في قمة المقبلة، والتي قد تشهد إطلاق محادثات جديدة بين إيران والدول الأوروبية لتجنب العودة التلقائية للعقوبات. (العربية)