وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية

قال الباكستاني خواجة محمد أصف إن البرنامج الباكستاني "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي جديد بين البلدين تم التوقيع عليه الأربعاء الماضي.وقال آصف: "بموجب اتفاقية الدفاع مع ، إذا وقع عدوان ضد باكستان أو ، فسيتم الدفاع عنهما معاً، ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى هذا الترتيب".وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لإطلاع أي دولة على الاتفاقية"، مضيفا أنه بموجبها "سيتم استخدام كل قدراتنا".وأوضح آصف "تحدثنا دائماً عن ترتيبات تشبه حلف ، وأعتقد أن من الحق الأساسي لبلدان وشعوب هذه المنطقة، وخاصة ، أن يدافعوا معاً عن منطقتهم، وبلدانهم وأممهم".وأردف قائلا "لا يوجد في الاتفاق أي بند يمنع أي دولة أخرى من الانضمام أو يمنع باكستان من إبرام اتفاق مماثل مع دولة أخرى".