عربي-دولي

وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:47
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف إن البرنامج النووي الباكستاني "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي جديد بين البلدين تم التوقيع عليه الأربعاء الماضي.
وقال آصف: "بموجب اتفاقية الدفاع مع المملكة العربية السعودية، إذا وقع عدوان ضد باكستان أو السعودية، فسيتم الدفاع عنهما معاً، ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى هذا الترتيب".

وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لإطلاع أي دولة على الاتفاقية"، مضيفا أنه بموجبها "سيتم استخدام كل قدراتنا".

وأوضح آصف "تحدثنا دائماً عن ترتيبات تشبه حلف الناتو، وأعتقد أن من الحق الأساسي لبلدان وشعوب هذه المنطقة، وخاصة الدول الإسلامية، أن يدافعوا معاً عن منطقتهم، وبلدانهم وأممهم".

وأردف قائلا "لا يوجد في الاتفاق أي بند يمنع أي دولة أخرى من الانضمام أو يمنع باكستان من إبرام اتفاق مماثل مع دولة أخرى".
 
وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أنه "في ما يتعلق بانضمام الدول العربية، لا أستطيع الإجابة على ذلك قبل الأوان، لكنني بالتأكيد سأقول إن الأبواب ليست مغلقة". (سكاي نيوز عربية) 
 
