30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
Lebanon 24
19-09-2025
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
الباكستاني خواجة محمد أصف إن البرنامج
النووي
الباكستاني "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي جديد بين البلدين تم التوقيع عليه الأربعاء الماضي.
Advertisement
وقال آصف: "بموجب اتفاقية الدفاع مع
المملكة العربية السعودية
، إذا وقع عدوان ضد باكستان أو
السعودية
، فسيتم الدفاع عنهما معاً، ويمكن لدول أخرى الانضمام إلى هذا الترتيب".
وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لإطلاع أي دولة على الاتفاقية"، مضيفا أنه بموجبها "سيتم استخدام كل قدراتنا".
وأوضح آصف "تحدثنا دائماً عن ترتيبات تشبه حلف
الناتو
، وأعتقد أن من الحق الأساسي لبلدان وشعوب هذه المنطقة، وخاصة
الدول الإسلامية
، أن يدافعوا معاً عن منطقتهم، وبلدانهم وأممهم".
وأردف قائلا "لا يوجد في الاتفاق أي بند يمنع أي دولة أخرى من الانضمام أو يمنع باكستان من إبرام اتفاق مماثل مع دولة أخرى".
وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أنه "في ما يتعلق بانضمام
الدول العربية
، لا أستطيع الإجابة على ذلك قبل الأوان، لكنني بالتأكيد سأقول إن الأبواب ليست مغلقة". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
أسوشيتد برس نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة بموجب الاتفاق الدفاعي
Lebanon 24
أسوشيتد برس نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة بموجب الاتفاق الدفاعي
19/09/2025 14:27:29
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
19/09/2025 14:27:29
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بفضل احترافية جيشنا نجحنا في توجيه ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بفضل احترافية جيشنا نجحنا في توجيه ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني
19/09/2025 14:27:29
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
Lebanon 24
صحيفة "لوموند" الفرنسية: الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بأن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر بعد
19/09/2025 14:27:29
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الدول الإسلامية
الدول العربية
وزير الدفاع
سكاي نيوز
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:22 | 2025-09-19
19/09/2025 07:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
Lebanon 24
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:19 | 2025-09-19
19/09/2025 07:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
Lebanon 24
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
07:00 | 2025-09-19
19/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:30 | 2025-09-19
19/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
Lebanon 24
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
05:05 | 2025-09-19
19/09/2025 05:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:22 | 2025-09-19
جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر
07:19 | 2025-09-19
قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة
07:00 | 2025-09-19
إسرائيل تضخم تهديد المسيرات.. ومصر: الرد حاضر
05:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
05:05 | 2025-09-19
كاتس للحوثي: سيأتي دورك
04:50 | 2025-09-19
إسرائيل تغلق معبر جسر الملك حسين.. والأردن يحقق
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24