عربي-دولي

قرار جديد من "طالبان".. هذه الكتب ممنوعة

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:19
ذكرت قناة "بي بي سي" نقلا عن عضو لم تكشف عن هويته في اللجنة المسؤولة عن مراجعة الأدبيات في أفغانستان أن الحكومة الأفغانية حظرت تدريس الكتب التي ألفتها النساء في الجامعات.
ووفقا للوائح الجديدة، تم إدراج ما يقارب 140 كتابا من تأليف نساء ضمن قائمة تضم 679 كتابا تعتبر مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة.

وقال المسؤول الأفغاني: "لا يسمح باستخدام كل الكتب التي ألفتها النساء في التدريس".

كما منعت الجامعات من تدريس 18 مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، منها 6 مواد عن المرأة. ومع ذلك، ووفقا لـ"بي بي سي" فإن السلطات الأفغانية تؤكد احترام حقوق المرأة في إطار الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في البلاد. (روسيا اليوم)
اللجنة المسؤولة

روسيا اليوم

النساء في

بي بي سي

الإسلام

إسلامي

