ذكرت قناة " " نقلا عن عضو لم تكشف عن هويته في عن مراجعة الأدبيات في أن الحكومة الأفغانية حظرت تدريس الكتب التي ألفتها الجامعات.

ووفقا للوائح الجديدة، تم إدراج ما يقارب 140 كتابا من تأليف نساء ضمن قائمة تضم 679 كتابا تعتبر مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة.



وقال المسؤول الأفغاني: "لا يسمح باستخدام كل الكتب التي ألفتها النساء في التدريس".



كما منعت الجامعات من تدريس 18 مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، منها 6 مواد عن المرأة. ومع ذلك، ووفقا لـ" سي" فإن السلطات الأفغانية تؤكد احترام حقوق المرأة في إطار الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في البلاد. (روسيا اليوم)