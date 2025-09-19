جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر



Advertisement

وأوضحت التحقيقات أن الأب الذي يدعى عصام عبدالفتاح قام بإنهاء حياة أطفاله مريم (12 عاماً)، ومعاذ (7 أعوام)، ومحمد (4 أعوام) خنقاً وطعناً، قبل أن يسدد 16 طعنة لزوجته التي تم نقلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج. شهدت محافظة الدقهلية جريمة مأساوية هزّت مدينة نبروه بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته الثانية في واقعة صادمة.وأوضحت التحقيقات أن الأب الذي يدعى عصام عبدالفتاح قام بإنهاء حياة أطفاله مريم (12 عاماً)، ومعاذ (7 أعوام)، ومحمد (4 أعوام) خنقاً وطعناً، قبل أن يسدد 16 طعنة لزوجته التي تم نقلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

ولم تنته فصول المأساة عند هذا الحد، حيث إنه بعد ارتكابه الجريمة، كتب الأب منشوراً على حسابه بموقع " " نعى فيه أبناءه، ثم توجه إلى محطة وألقى بنفسه أسفل عجلات أحد القطارات، ليلقى مصرعه في الحال. (العربية)