عربي-دولي

جريمة مروّعة.. قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته ثم انتحر

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:22
شهدت محافظة الدقهلية شمال مصر جريمة مأساوية هزّت مدينة نبروه بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته الثانية في واقعة صادمة.
وأوضحت التحقيقات أن الأب الذي يدعى عصام عبدالفتاح قام بإنهاء حياة أطفاله مريم (12 عاماً)، ومعاذ (7 أعوام)، ومحمد (4 أعوام) خنقاً وطعناً، قبل أن يسدد 16 طعنة لزوجته نجوى التي تم نقلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.
 
ولم تنته فصول المأساة عند هذا الحد، حيث إنه بعد ارتكابه الجريمة، كتب الأب منشوراً على حسابه بموقع "فيسبوك" نعى فيه أبناءه، ثم توجه إلى محطة القطار وألقى بنفسه أسفل عجلات أحد القطارات، ليلقى مصرعه في الحال. (العربية)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24