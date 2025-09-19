بعد أشهر من احتجازهما.. طالبان تطلق سراح زوجين بريطانيين

Advertisement

قال مسؤول مطلع لرويترز إن حركة في أطلقت سراح زوجين بريطانيين كانت قد احتجزتهما في فبراير ونقلا جواً إلى بعد وساطة قطرية.وأضاف أن السلطات كانت "على تواصل مع السلطات الأفغانية لأشهر عدة، وعملت بتنسيق وثيق مع الحكومة وعائلة الزوجين لتأمين إطلاق سراحهما".وصرح دبلوماسيون أنه تم إخلاء سبيل الزوجين بيتر وباربي رينولدز بعد شهور من احتجازهما في أفغانستان بموجب اتهامات غير معلنة. (العربية)