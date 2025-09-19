Advertisement

عربي-دولي

بعد أشهر من احتجازهما.. طالبان تطلق سراح زوجين بريطانيين

19-09-2025
قال مسؤول مطلع لرويترز إن حركة طالبان في أفغانستان أطلقت سراح زوجين بريطانيين كانت قد احتجزتهما في فبراير ونقلا جواً إلى الدوحة بعد وساطة قطرية.
وأضاف أن السلطات القطرية كانت "على تواصل مع السلطات الأفغانية لأشهر عدة، وعملت بتنسيق وثيق مع الحكومة البريطانية وعائلة الزوجين لتأمين إطلاق سراحهما".

وصرح دبلوماسيون أنه تم إخلاء سبيل الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز بعد شهور من احتجازهما في أفغانستان بموجب اتهامات غير معلنة. (العربية)
 
 
