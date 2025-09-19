Advertisement

عربي-دولي

مقتل أحد قيادات تنظيم الدولة شارك بتفجير في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:08
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل قيادي "داعش" في سوريا عبد الرحمن الحلبي، بالتنسيق مع التحالف الدولي
وقال الجهاز: "الحلبي الذي قتل في سوريا شارك بتفجير السفارة الإيرانية في لبنان"، مؤكدًا ان "الحلبي كان يخطط لعمليات في أوروبا وأميركا".
 
