عربي-دولي

سفير فلسطين في روسيا: إسرائيل تفقد علاقاتها على جميع الأصعدة

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:53
اعتبر السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، لوكالة "تاس" بأن إسرائيل بدأت تفقد تدريجياً مكانتها في أوروبا، وستحظى فلسطين باعتراف المزيد من الدول.
وعلق السفير الفلسطيني لدى روسيا، على تقرير لجنة الأمم المتحدة قائلاً: "بدأت إسرائيل تفقد علاقاتها مع أوروبا، وحتى مع الولايات المتحدة"، وأضاف: "نحن واثقون من أن الدول الأوروبية وأستراليا وكندا بدأت بالاعتراف بفلسطين، لأنها ترى ما يحدث بالفعل، إسرائيل تفقد علاقاتها على جميع الأصعدة".

يذكر أن المفوضية الأوروبية عقوبات تجارية جديدة تستهدف إسرائيل ووزراء اليمين المتشدد ردًا على الحملة المستمرة على غزة.

في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات، سيتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل جزئيًا.
المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الدول الأعضاء

الأوروبي

أوروبا

