سفير فلسطين في روسيا: إسرائيل تفقد علاقاتها على جميع الأصعدة

اعتبر السفير الفلسطيني لدى ، عبد الحفيظ نوفل، لوكالة "تاس" بأن بدأت تفقد تدريجياً مكانتها في ، وستحظى باعتراف المزيد من الدول.وعلق السفير الفلسطيني لدى روسيا، على تقرير لجنة قائلاً: "بدأت إسرائيل تفقد علاقاتها مع أوروبا، وحتى مع "، وأضاف: "نحن واثقون من أن الدول الأوروبية وأستراليا وكندا بدأت بالاعتراف بفلسطين، لأنها ترى ما يحدث بالفعل، إسرائيل تفقد علاقاتها على جميع الأصعدة".يذكر أن عقوبات تجارية جديدة تستهدف إسرائيل ووزراء اليمين المتشدد ردًا على الحملة المستمرة على غزة.في حال موافقة في على هذه الإجراءات، سيتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل جزئيًا.