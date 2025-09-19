بعد عملية معبر جسر اللنبي .. رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب الحفاظ على التعاون الاستراتيجي والأمني مع الأردن



جاء ذلك خلال زيارته لموقع العملية التي وقعت مساء أمس عند معبر جسر اللنبي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وصف الحادث بأنه "خطير ومروع"، مؤكداً أن الجيش سيجري تحقيقاً معمقاً ويستخلص العبر منه، وأنه سيواصل تعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية. شدد ، على أهمية التعاون الاستراتيجي الأمني مع بما يسهم بشكل كبير في أمن ، وضرورة الحفاظ عليه.جاء ذلك خلال زيارته لموقع العملية التي وقعت مساء أمس عند معبر جسر اللنبي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وصف الحادث بأنه "خطير ومروع"، مؤكداً أن الجيش سيجري تحقيقاً معمقاً ويستخلص العبر منه، وأنه سيواصل تعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية.

وقال زامير خلال تقييمه للأوضاع: "في الأشهر الأخيرة قمنا بتشكيل فرقة مخصصة على الحدود الشرقية، ونحن نعزز وسنواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في هذه . وعلى الرغم من الحادث المروع أمس، يجب أن نتذكر أن التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يسهم كثيراً في جيش الدفاع ويجب الحفاظ عليه".