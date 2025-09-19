29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عملية معبر جسر اللنبي .. رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب الحفاظ على التعاون الاستراتيجي والأمني مع الأردن
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير
، على أهمية التعاون الاستراتيجي الأمني مع
الأردن
بما يسهم بشكل كبير في أمن
إسرائيل
، وضرورة الحفاظ عليه.
Advertisement
جاء ذلك خلال زيارته لموقع العملية التي وقعت مساء أمس عند معبر جسر اللنبي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وصف
زامير
الحادث بأنه "خطير ومروع"، مؤكداً أن الجيش سيجري تحقيقاً معمقاً ويستخلص العبر منه، وأنه سيواصل تعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية.
وقال زامير خلال تقييمه للأوضاع: "في الأشهر الأخيرة قمنا بتشكيل فرقة مخصصة على الحدود الشرقية، ونحن نعزز وسنواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في هذه
الجبهة
. وعلى الرغم من الحادث المروع أمس، يجب أن نتذكر أن التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يسهم كثيراً في جيش الدفاع ويجب الحفاظ عليه".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس
19/09/2025 20:09:32
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قال في اجتماع الكابينت إن الأردن لم يفعل شيئا لمنع عملية معبر اللنبي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قال في اجتماع الكابينت إن الأردن لم يفعل شيئا لمنع عملية معبر اللنبي
19/09/2025 20:09:32
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من موقع هجوم اللنبي يأمر بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من موقع هجوم اللنبي يأمر بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق
19/09/2025 20:09:32
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: السائقون القادمون من الأردن سيخضعون لعمليات تفتيش دقيقة بعد هجوم معبر الكرامة
Lebanon 24
نتنياهو: السائقون القادمون من الأردن سيخضعون لعمليات تفتيش دقيقة بعد هجوم معبر الكرامة
19/09/2025 20:09:32
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش
رئيس الأركان
إيال زامير
الإسرائيلي
إسرائيل
الجبهة
زامير
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
12:30 | 2025-09-19
19/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين
Lebanon 24
مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين
12:13 | 2025-09-19
19/09/2025 12:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية.. ما القصة؟
Lebanon 24
ترامب يهدد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية.. ما القصة؟
12:05 | 2025-09-19
19/09/2025 12:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع توسيع العمليات في غزة.. هل يتحول سلاح الرهائن الى مدخل لحرب استنزاف طويلة؟
Lebanon 24
على وقع توسيع العمليات في غزة.. هل يتحول سلاح الرهائن الى مدخل لحرب استنزاف طويلة؟
12:00 | 2025-09-19
19/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يرفض مشروع رفع العقوبات الدائمة عن إيران
Lebanon 24
مجلس الأمن يرفض مشروع رفع العقوبات الدائمة عن إيران
11:21 | 2025-09-19
19/09/2025 11:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Middle East Eye": إسرائيل لم تعد تُشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني فحسب
12:13 | 2025-09-19
مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين
12:05 | 2025-09-19
ترامب يهدد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية.. ما القصة؟
12:00 | 2025-09-19
على وقع توسيع العمليات في غزة.. هل يتحول سلاح الرهائن الى مدخل لحرب استنزاف طويلة؟
11:21 | 2025-09-19
مجلس الأمن يرفض مشروع رفع العقوبات الدائمة عن إيران
11:00 | 2025-09-19
"سلاح رخيص" إلى الواجهة بقوة.. تقرير أميركيّ يتحدّث عن "الليزر"!
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24