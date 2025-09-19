Advertisement

عربي-دولي

بعد عملية معبر جسر اللنبي .. رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب الحفاظ على التعاون الاستراتيجي والأمني مع الأردن

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1419043-638938946176070699.webp
Doc-P-1419043-638938946176070699.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على أهمية التعاون الاستراتيجي الأمني مع الأردن بما يسهم بشكل كبير في أمن إسرائيل، وضرورة الحفاظ عليه.
Advertisement

جاء ذلك خلال زيارته لموقع العملية التي وقعت مساء أمس عند معبر جسر اللنبي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وصف زامير الحادث بأنه "خطير ومروع"، مؤكداً أن الجيش سيجري تحقيقاً معمقاً ويستخلص العبر منه، وأنه سيواصل تعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية.
وقال زامير خلال تقييمه للأوضاع: "في الأشهر الأخيرة قمنا بتشكيل فرقة مخصصة على الحدود الشرقية، ونحن نعزز وسنواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في هذه الجبهة. وعلى الرغم من الحادث المروع أمس، يجب أن نتذكر أن التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يسهم كثيراً في جيش الدفاع ويجب الحفاظ عليه".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس
lebanon 24
19/09/2025 20:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قال في اجتماع الكابينت إن الأردن لم يفعل شيئا لمنع عملية معبر اللنبي
lebanon 24
19/09/2025 20:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من موقع هجوم اللنبي يأمر بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق
lebanon 24
19/09/2025 20:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: السائقون القادمون من الأردن سيخضعون لعمليات تفتيش دقيقة بعد هجوم معبر الكرامة
lebanon 24
19/09/2025 20:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس أركان الجيش

رئيس الأركان

إيال زامير

الإسرائيلي

إسرائيل

الجبهة

زامير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-09-19
12:13 | 2025-09-19
12:05 | 2025-09-19
12:00 | 2025-09-19
11:21 | 2025-09-19
11:00 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24