بشأن العودة إلى أفغانستان.. هكذا علقت الصين على تصريحات ترامب

أكدت الخارجية ، احترام لسيادة ، محذرة من أن تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة أمر لا يحظى بأي دعم.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ، في : "تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤمن بأن مستقبل أفغانستان ومصيرها يجب أن يكونا في أيدي الشعب الأفغاني".وأضاف: "تصعيد التوترات وخلق المواجهات في المنطقة أمر يتعارض مع تطلعات الشعوب".وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأميركي ، يوم الخميس، أنه يعمل على إعادة إرساء وجود أميركي في بأفغانستان، بعد 4 انسحاب أميركا من البلاد.