عربي-دولي

بشأن العودة إلى أفغانستان.. هكذا علقت الصين على تصريحات ترامب

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:34
أكدت الخارجية الصينية، احترام بكين لسيادة أفغانستان، محذرة من أن تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة أمر لا يحظى بأي دعم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي: "تحترم الصين استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤمن بأن مستقبل أفغانستان ومصيرها يجب أن يكونا في أيدي الشعب الأفغاني".

وأضاف: "تصعيد التوترات وخلق المواجهات في المنطقة أمر يتعارض مع تطلعات الشعوب".

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يعمل على إعادة إرساء وجود أميركي في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد 4 سنوات من انسحاب أميركا من البلاد.
