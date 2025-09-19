Advertisement

عربي-دولي

يتضمن "أسئلة معقدة".. ترامب يقر اختبار جنسية جديد

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:35
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، اختبارا جديدا لنيل الجنسية الأميركية، وتضمنت هذه النسخة أسئلة وصفت بـ"المعقدة".
ويحتوي الاختبار الجديد على أسئلة معقدة، وإجابات تتطلب تحديدا أكبر، وجاء هذا في إطار جهود إدارة ترامب لتشديد مسارات الهجرة القانونية، بحسب صحيفة "انديبندنت".

ويتضمن الاختبار 128 سؤالا محتملا، بدلا من 100، وسيتعين على المتقدم الإجابة عن 20 سؤالا في الاختبار عوضا عن 10 أسئلة، وسيكون عليه الإجابة عن 12 سؤالا بشكل صحيح بدلا من 6 أسئلة، في الاختبار القديم.

ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذا الاختبار الجديد ابتداء من 20 تشرين الأول المقبل. (سكاي نيوز عربية) 
