Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يرفض مشروع رفع العقوبات الدائمة عن إيران

Lebanon 24
19-09-2025 | 11:21
A-
A+
Doc-P-1419115-638939031402246056.png
Doc-P-1419115-638939031402246056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، فيما لا تزال أمام طهران والدول الأوروبية الرئيسية مهلة ثمانية أيام للتوصل إلى اتفاق يجنّب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
Advertisement
 

وجاء التصويت بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 28 آب، آلية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، والهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.


وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرا. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران
lebanon 24
20/09/2025 03:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: العقوبات الأميركية على إيران أكثر بكثير من عقوبات مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
20/09/2025 03:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
lebanon 24
20/09/2025 03:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يُصوّت الجمعة بشأن تجديد العقوبات على إيران
lebanon 24
20/09/2025 03:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاق النووي

مجلس الأمن

بريطانيا

الأوروبي

الرئيسي

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-19
16:00 | 2025-09-19
15:32 | 2025-09-19
15:18 | 2025-09-19
14:47 | 2025-09-19
14:28 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24