عربي-دولي

مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:13
أفادت وكالة أنباء "شينخوا" أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب اتسمت بالطابع البنّاء والعملي والإيجابي.
وجرت المحادثة، مساء اليوم، وسط توترات تجارية واستراتيجية متصاعدة بين البلدين، وكانت موضع ترقب كبير.


وخلال الاتصال، تبادل الرئيسان آراء مفصّلة وصريحة حول العلاقات الصينية ـ الأميركية الراهنة، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، وطرحا توصيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.


وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية الأمريكية حاسمة، ويمكن للبلدين تحقيق الرخاء المشترك الذي سيعود بالنفع عليهما وعلى العالم أجمع.


وأعلن ترامب موافقته على لقاء شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" بكوريا الجنوبية بين 30 تشرين الاول - 1 تشرين الثاني من هذا العام.


كما أشار ترامب إلى عزمه زيارة الصين مطلع العام المقبل، موضحا أن شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة أيضا "في الوقت المناسب".
