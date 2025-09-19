مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين

Advertisement

وجرت المحادثة، مساء اليوم، وسط توترات تجارية واستراتيجية متصاعدة بين البلدين، وكانت موضع ترقب كبير.وخلال الاتصال، تبادل الرئيسان آراء مفصّلة وصريحة حول العلاقات ـ الأميركية الراهنة، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، وطرحا توصيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية حاسمة، ويمكن للبلدين تحقيق الرخاء المشترك الذي سيعود بالنفع عليهما وعلى العالم أجمع.وأعلن موافقته على لقاء شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول والمحيط الهادئ "أبيك" بكوريا الجنوبية بين 30 تشرين الاول - 1 تشرين الثاني من هذا العام.كما أشار ترامب إلى عزمه زيارة مطلع العام المقبل، موضحا أن شي جين بينغ سيزور أيضا "في الوقت المناسب".