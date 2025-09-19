Advertisement

بعد رفض الولايات المتحدة منحه التأشيرة... عباس يلقي كلمته في الجمعية العامة أونلاين

19-09-2025 | 13:22
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارًا يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة مسجلة خلال الدورة الـ80 للجمعية، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرتها.
وينص القرار على أن دولة فلسطين يمكنها تقديم بيان مسجّل للرئيس عباس ليُذاع في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة، على أن يُقدّم مسبقًا من قبل ممثلها الحاضر فعليًا في القاعة.

وصوّت لصالح القرار 145 عضوًا، بينما عارضه 5 أعضاء وامتنع 6 أعضاء عن التصويت. وأكد القرار أن هذه الإجراءات تقتصر على الدورة الثمانين فقط، ولا تشكل سابقة لتطبيقها في المستقبل، إذ تشترط الجمعية العامة للأمم المتحدة عادةً حضور القادة شخصيًا لإلقاء كلماتهم.

ويتضمن القرار كذلك، إلقاء فلسطين بيانا عبر الفيديو أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، كما يسمح لها تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في الاجتماعات.

وشدد القرار على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.

كما أعرب عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وعبر عن الأسف لقرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة، ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار.
