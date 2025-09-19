بعد توقيع السعودية وباكستان اتفاقية دفاعية... هكذا علّقت الهند

Advertisement

عبّرت ، اليوم الجمعة، عن أملها بأن تراعي المصالح والحساسيات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد يومين من توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، مؤكدة أن العلاقة بين نيودلهي والرياض استراتيجية.وكانت السعودية وباكستان، التي تمتلك أسلحة نووية، قد وقعتا الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي.وينص الاتفاق، الذي جاء وسط اضطرابات دبلوماسية في وبعد أشهر فقط من الصراع الدامي بين الهند وباكستان، على أن أي عدوان على أي من البلدين سيعتبر عدوانا على كليهما.وقال المتحدث باسم الهندية راندير جايسوال خلال : "تربط الهند والسعودية شراكة استراتيجية واسعة النطاق تعمقت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية".وأضاف: "نتوقع أن تراعي هذه الشراكة الاستراتيجية المصالح والحساسيات المتبادلة".