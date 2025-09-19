Advertisement

عربي-دولي

بعد توقيع السعودية وباكستان اتفاقية دفاعية... هكذا علّقت الهند

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:34
عبّرت الهند، اليوم الجمعة، عن أملها بأن تراعي السعودية المصالح والحساسيات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد يومين من توقيع الرياض اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، مؤكدة أن العلاقة بين نيودلهي والرياض استراتيجية.
وكانت السعودية وباكستان، التي تمتلك أسلحة نووية، قد وقعتا الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي.


وينص الاتفاق، الذي جاء وسط اضطرابات دبلوماسية في الشرق الأوسط وبعد أشهر فقط من الصراع الدامي بين الهند وباكستان، على أن أي عدوان على أي من البلدين سيعتبر عدوانا على كليهما.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال خلال مؤتمر صحفي: "تربط الهند والسعودية شراكة استراتيجية واسعة النطاق تعمقت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية".


وأضاف: "نتوقع أن تراعي هذه الشراكة الاستراتيجية المصالح والحساسيات المتبادلة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24