المقاتلات حلّقت فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.. روسيا تنفي انتهاك المجال الجوي لإستونيا

قامت بنفي دخول 3 مقاتلات من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني بشكل غير قانوني، ولك في أعقاب اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.وقالت الوزارة قي بيان أن مقاتلاتها كانت في "عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية".وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "كانت تقوم برحلة من شمال غرب إلى كالينينغراد وحلّقت فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق".، قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن إستونيا طلبت بعد انتهاك روسيا لمجالها الجوي الجمعة إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة .وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت إن مجلس شمال الأطلسي سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل التوغل الروسي.وذكر "الناتو" أمس الجمعة أنه "اعترض" طائرات مقاتلة روسية في المجال الجوي الإستوني، وذلك في ثالث حادث يشمل طائرات روسية على الجناح الشرقي للتحالف العسكري في ما يزيد قليلا على أسبوع.ونقلت عن الجيش الإستوني قوله، إن ثلاث مقاتلات من طراز ميغ-31 دخلت المجال الجوي الإستوني صباح الجمعة، قرب فايندلو في بحر البلطيق دون تصريح وبقيت هناك لمدة بلغت 12 دقيقة.وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، قالت هارت إن "الناتو تعامل على الفور واعترض الطائرات الروسية"، واصفة التعدي بأنه "مثال آخر على السلوك الروسي المتهور وقدرة الناتو على التعامل"، مضيفة أن طائرات إف-35 الإيطالية تولت المهمة.(سكاي نيوز)