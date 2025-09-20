Advertisement

عربي-دولي

للمرة الاولى منذ سنوات.. رفع علم سوريا على مبنى السفارة في واشنطن

Lebanon 24
20-09-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1419296-638939566710166282.jpg
Doc-P-1419296-638939566710166282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء الجمعة، علم بلاده في مقر السفارة السورية بالعاصمة الأميركية واشنطن.
Advertisement
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مراسم رفع العلم جرت بحضور عدد من الدبلوماسيين وأعضاء الجالية السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على انفتاح جديد في العلاقات بين دمشق وواشنطن، واعترافاً ضمنياً بالحكومة السورية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات أجراها الوزير الشيباني مع مسؤولين وبرلمانيين أميركيين، تناولت رفع العقوبات المفروضة على سوريا وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.
وفي تصريح مقتضب عقب المراسم، قال الشيباني: "هذه لحظة تاريخية تعبر عن كل سوري ضحى لأجلها، وفي هذه اللحظة لا يمكن أن ننسى الشهداء وعوائل المفقودين والمصابين، ومن ضحى من أجل أن يرى سوريا في هذا المكان".
كما كتب في تغريدة على منصة "أكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر.. سوريا تعود".
مواضيع ذات صلة
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
lebanon 24
20/09/2025 10:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
lebanon 24
20/09/2025 10:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى
lebanon 24
20/09/2025 10:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية
lebanon 24
20/09/2025 10:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

المستقبل

دبلوماسي

العقوبات

الجمهوري

برلماني

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
02:42 | 2025-09-20
02:40 | 2025-09-20
02:24 | 2025-09-20
01:34 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24