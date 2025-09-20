للمرة الاولى منذ سنوات.. رفع علم سوريا على مبنى السفارة في واشنطن

Advertisement

رفع السوري أسعد الشيباني، مساء الجمعة، علم بلاده في مقر السفارة بالعاصمة الأميركية .وأفادت السورية "سانا" بأن مراسم رفع جرت بحضور عدد من الدبلوماسيين وأعضاء الجالية السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على انفتاح جديد في العلاقات بين دمشق وواشنطن، واعترافاً ضمنياً بالحكومة السورية الجديدة.وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات أجراها الوزير الشيباني مع مسؤولين وبرلمانيين أميركيين، تناولت رفع المفروضة على وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.وفي تصريح مقتضب عقب المراسم، قال الشيباني: "هذه لحظة تاريخية تعبر عن كل سوري ضحى لأجلها، وفي هذه اللحظة لا يمكن أن ننسى وعوائل المفقودين والمصابين، ومن ضحى من أجل أن يرى سوريا في هذا المكان".كما كتب في تغريدة على منصة "أكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر.. سوريا تعود".