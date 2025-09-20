Advertisement

عربي-دولي

تضرر أنظمة وتوقف وتأخير رحلات.. مطارات أوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:15
أوضح مطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورغ صباح اليوم السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء أمس الجمعة ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.
وأوضح المطار أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.

وجاء في بيان للمطار: "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".

ويُستخدم النظام المتضرر في مطارات عدة على مستوى أوروبا.

وإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وحذّر مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم، مضيفا أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضا.

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، لكنه وصف الأمر بأنه "مشكلة تقنية". ولم يتضح بعد حجم الضرر في مطارات أخرى.(سكاي نيوز)





