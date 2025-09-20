Advertisement

عربي-دولي

عن موعد إعادة فتح جسر الملك حسين.. هذا ما أعلنته إدارة أمن الجسور الأردنية

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1419358-638939717687992217.png
Doc-P-1419358-638939717687992217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين، الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.
Advertisement

ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، عقب مقتل اثنين من جنودها على يد سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار. (سكاي نيوز عربية)  
 
 
مواضيع ذات صلة
إدارة أمن الجسور في الأردن: ستتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غد الأحد فيما ستبقى حركة الشحن مغلقة حتى إشعار آخر
lebanon 24
20/09/2025 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
lebanon 24
20/09/2025 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
lebanon 24
20/09/2025 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق ما إذا كان منفذ عملية جسر الملك حسين سائق شاحنة مساعدات
lebanon 24
20/09/2025 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء الأردنية

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

سكاي نيوز

الأردنية

إسرائيل

الأردني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:21 | 2025-09-20
09:16 | 2025-09-20
09:14 | 2025-09-20
09:09 | 2025-09-20
09:07 | 2025-09-20
08:53 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24