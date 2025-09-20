عن موعد إعادة فتح جسر الملك حسين.. هذا ما أعلنته إدارة أمن الجسور الأردنية

Advertisement

أعلنت إدارة أمن الجسور إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين، الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.ودعت مستخدمي إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم، بحسب (بترا).وكانت أغلقت المعبر الوحيد بين المحتلة والأردن، عقب مقتل اثنين من جنودها على يد سائق يحمل مساعدات إنسانية من إلى غزة النار. (سكاي نيوز عربية)