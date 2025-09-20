الرئيس الإيراني: لن نستسلم أبدا



ونقلت وكالة "تسنيم" عن قوله خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: "الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا ".



كما ردّ على محاولات الغرب لتفعيل آلية ، قائلا: "الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه".

وتابع: "يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا".



وأكد بزشكيان: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم. لن نستسلم أبدا للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير". (سكاي نيوز عربية)