عربي-دولي
الرئيس الإيراني: لن نستسلم أبدا
Lebanon 24
20-09-2025
|
08:53
قال
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، السبت، إن "الغرب لا يستطيع" أن يوقف
طهران
، مشددا على أن بلاده "لن تستسلم أبدا".
ونقلت وكالة "تسنيم" عن
بزشكيان
قوله خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: "الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا
النووي
".
كما ردّ على محاولات الغرب لتفعيل آلية
الزناد
، قائلا: "الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه".
وتابع: "يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا".
وأكد بزشكيان: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم. لن نستسلم أبدا للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير". (سكاي نيوز عربية)
