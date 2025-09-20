باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية

مددت باكستان، الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات حتى الرابع والعشرين من أكتوبر، وذلك وفقا لبيان صادر عن (PAA).

وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الماضي تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية لشهر إضافي حتى الخامس والعشرين من أيلول، استنادا إلى إشعار الطيارين (NOTAM) الصادر في الثاني والعشرين من آب. (روسيا اليوم)