عربي-دولي

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية

Lebanon 24
20-09-2025 | 09:57
مددت باكستان، الحظر المفروض على المجال الجوي أمام الطائرات الهندية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر، وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني الباكستانية (PAA).
وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الماضي تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية لشهر إضافي حتى الخامس والعشرين من أيلول، استنادا إلى إشعار الطيارين (NOTAM) الصادر في الثاني والعشرين من آب. (روسيا اليوم)
