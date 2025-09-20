Advertisement

عربي-دولي

بعد موجة من التوهجات الشمسية.. المجال المغناطيسي للأرض يستقر

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:30
أعلن معهد فيزياء الشمس والأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن المجال المغناطيسي للأرض بدأ بالاستقرار بعد أن تأثر بموجة من التوهجات الشمسية.
 
وقال بيان صادر عن المعهد اليوم الخميس:"المجال المغناطيسي للأرض يشهد استقرار سريعا، ولكن يوجد احتمال ضئيل لحدوث عواصف مغناطيسية قد تؤثر عليه يوم الخميس 18 أيلول الجاري. نشاط التوهجات الشمسية يتزايد ببطئ، واحتمال تأثير هذه التوهجات على الأرض متوسطة، ولم يتم رصد أية عواصف مغناطيسية قوية خلال اليومين الماضيين". (روسيا اليوم) 
