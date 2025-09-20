Advertisement

عربي-دولي

مصر.. ترحيب بخطوة البرتغال للاعتراف بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:27
رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفة الخطوة بـ "التاريخية" التي تعكس التأييد الدولي المتزايد لدعم الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت، أن هذا الدعم الدولي المتسارع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يبرهن على "عدالة القضية الفلسطينية، والحرص الدولي المتزايد لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه".

وجددت مصر التأكيد على أن "لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وفق المقررات الدولية".

وحثت مصر الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، على اتخاذ هذه الخطوة "لنصرة الإنسانية والعدالة".

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، أن البرتغال ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24