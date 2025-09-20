Advertisement

عربي-دولي

غدا.. نتنياهو يحسم مسألة سوريا

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1419483-638939956384263516.png
Doc-P-1419483-638939956384263516.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع أكسيوس عن أنّه من المقرر أن يعقد نتنياهو غدا اجتماعا مع كبار الوزراء ومسؤولي الأمن لبحث الاتفاق الأمني المحتمل مع سوريا.
Advertisement

في السياق، وصفت القناة 12 الاسرائيلية هذا الاجتماع بالحاسم.
مواضيع ذات صلة
سموترتش: نتنياهو استسلم للضعف والعاطفة ولقد فقدت الثقة في نهجه وبهذه الطريقة لن يُحسم أمر حماس
lebanon 24
21/09/2025 00:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العلم يحسم المسألة.. هل الواي فاي يضر الدماغ أثناء النوم؟
lebanon 24
21/09/2025 00:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: الرئيس السوري قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا (الحدث)
lebanon 24
21/09/2025 00:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
lebanon 24
21/09/2025 00:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-20
16:53 | 2025-09-20
16:45 | 2025-09-20
16:40 | 2025-09-20
16:31 | 2025-09-20
16:26 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24