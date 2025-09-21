31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا.. ودولة عربية تتضرر
Lebanon 24
21-09-2025
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وزارة الطيران المدني
المصرية
، مساء السبت، عن تأثر بعض الرحلات
القادمة
إلى مطارات
مصرية
رئيسية نتيجة هجوم سيبراني أصاب عدة مطارات أوروبية.
Advertisement
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن تأخيرات محدودة طالت رحلات إلى مطار
القاهرة
الدولي من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (أيرلندا)، بروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا)، إضافةً إلى تأخير بعض الرحلات الأجنبية المتجهة إلى مطاري الغردقة وسفنكس. في المقابل، أكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأنها تتابع الموقف عبر غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات الدولية.
وأدى الهجوم إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات الأوروبية، ما أثر جزئيًا على حركة الإقلاع، ودعت الوزارة الركاب إلى مراجعة مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران. كما أصدر وزير الطيران المدني سامح الحفني توجيهات لتعزيز التدابير الاحترازية ورفع الجاهزية التشغيلية في جميع المطارات المصرية لضمان سلامة حركة الطيران.
ويأتي الهجوم السيبراني نتيجة اختراق شركة كولينز إيروسبيس الأميركية التابعة لـRTX، المورد
الرئيسي
لأنظمة التحقق والإقلاع في العديد من المطارات العالمية، ما تسبب بتعطل برمجياتها في مطارات أوروبية مختارة، منها هيثرو، بروكسل، برلين، ودبلن، وأدى إلى تأخيرات وإلغاءات اضطر المطارات معها للاعتماد على إجراءات يدوية للتحقق والإقلاع، متأثرين آلاف الركاب.
مواضيع ذات صلة
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
Lebanon 24
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
21/09/2025 11:58:00
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بروكسل: تعرض مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بالمطار لهجوم إلكتروني
Lebanon 24
مطار بروكسل: تعرض مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بالمطار لهجوم إلكتروني
21/09/2025 11:58:00
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني
Lebanon 24
مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني
21/09/2025 11:58:00
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تضرر أنظمة وتوقف وتأخير رحلات.. مطارات أوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني
Lebanon 24
تضرر أنظمة وتوقف وتأخير رحلات.. مطارات أوروبية تتعرّض لهجوم إلكتروني
21/09/2025 11:58:00
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
الأوروبي
القاهرة
ألمانيا
المصرية
القادمة
الرئيسي
أوروبا
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
Lebanon 24
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
04:28 | 2025-09-21
21/09/2025 04:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
04:02 | 2025-09-21
21/09/2025 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
03:16 | 2025-09-21
21/09/2025 03:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
Lebanon 24
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
03:00 | 2025-09-21
21/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2025-09-21
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:28 | 2025-09-21
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
04:02 | 2025-09-21
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
03:16 | 2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
03:00 | 2025-09-21
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
02:29 | 2025-09-21
حادث مفاجئ للجيش الإسرائيلي على مشارف غزة.. 8 إصابات
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24