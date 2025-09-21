Advertisement

عربي-دولي

هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا.. ودولة عربية تتضرر

Lebanon 24
21-09-2025 | 01:22
Doc-P-1419577-638940399820468210.jpg
Doc-P-1419577-638940399820468210.jpg photos 0
كشفت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء السبت، عن تأثر بعض الرحلات القادمة إلى مطارات مصرية رئيسية نتيجة هجوم سيبراني أصاب عدة مطارات أوروبية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن تأخيرات محدودة طالت رحلات إلى مطار القاهرة الدولي من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (أيرلندا)، بروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا)، إضافةً إلى تأخير بعض الرحلات الأجنبية المتجهة إلى مطاري الغردقة وسفنكس. في المقابل، أكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأنها تتابع الموقف عبر غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأدى الهجوم إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات الأوروبية، ما أثر جزئيًا على حركة الإقلاع، ودعت الوزارة الركاب إلى مراجعة مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران. كما أصدر وزير الطيران المدني سامح الحفني توجيهات لتعزيز التدابير الاحترازية ورفع الجاهزية التشغيلية في جميع المطارات المصرية لضمان سلامة حركة الطيران.

ويأتي الهجوم السيبراني نتيجة اختراق شركة كولينز إيروسبيس الأميركية التابعة لـRTX، المورد الرئيسي لأنظمة التحقق والإقلاع في العديد من المطارات العالمية، ما تسبب بتعطل برمجياتها في مطارات أوروبية مختارة، منها هيثرو، بروكسل، برلين، ودبلن، وأدى إلى تأخيرات وإلغاءات اضطر المطارات معها للاعتماد على إجراءات يدوية للتحقق والإقلاع، متأثرين آلاف الركاب.
