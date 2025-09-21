Advertisement

عربي-دولي

حادث مفاجئ للجيش الإسرائيلي على مشارف غزة.. 8 إصابات

Lebanon 24
21-09-2025 | 02:29
أصيب 8 جنود إسرائيليين، اليوم الأحد، بانقلاب آلية عسكرية من طراز هامر على مشارف مدينة غزة شمال القطاع.

وبحسب موقع واينت العبري، تعرض اثنان من الجنود لإصابات متوسطة، بينما كانت إصابات البقية طفيفة، وجميعهم من مقاتلي لواء الكفير.
ويأتي الحادث في سياق إعلان الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن قوات الفرقة 98 كثفت عملياتها في مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، مع العمل على تطويق المدينة وتعميق السيطرة على محيطها.
