حادث مفاجئ للجيش الإسرائيلي على مشارف غزة.. 8 إصابات

أصيب 8 جنود إسرائيليين، اليوم الأحد، بانقلاب آلية عسكرية من طراز هامر على مشارف مدينة غزة شمال القطاع.وبحسب موقع واينت ، تعرض اثنان من الجنود لإصابات متوسطة، بينما كانت إصابات البقية طفيفة، وجميعهم من مقاتلي .ويأتي الحادث في سياق إعلان الجيش يوم السبت أن قوات الفرقة 98 كثفت عملياتها في مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، مع العمل على تطويق المدينة وتعميق السيطرة على محيطها.