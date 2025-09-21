هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!

Advertisement

اقتحم دب أسود متجر " " في نيوجيرسي، حيث هاجم امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، وخلق حالة من الرعب بين المتسوقين وحيواناتهم الأليفة.وقع الحادث الثلاثاء الماضي حوالي الساعة الرابعة عصرًا، إذ شوهد الدب البالغ وزنه 175 رطلاً وهو يتجول بين الأرفف ويهاجم كل من يقابله. وحاول أحد العملاء، شون كلاركين، توجيه الدب نحو المخرج، وسجل الواقعة بكاميرته، بينما لجأت الشرطة أولًا إلى استخدام الرصاص المطاطي قبل أن تضطر لاحقًا لإطلاق النار على الحيوان.