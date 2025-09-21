32
عربي-دولي
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
اقتحم دب أسود متجر "
دولار جنرال
" في نيوجيرسي، حيث هاجم امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، وخلق حالة من الرعب بين المتسوقين وحيواناتهم الأليفة.
وقع الحادث الثلاثاء الماضي حوالي الساعة الرابعة عصرًا، إذ شوهد الدب البالغ وزنه 175 رطلاً وهو يتجول بين الأرفف ويهاجم كل من يقابله. وحاول أحد العملاء، شون كلاركين، توجيه الدب نحو المخرج، وسجل الواقعة بكاميرته، بينما لجأت الشرطة أولًا إلى استخدام الرصاص المطاطي قبل أن تضطر لاحقًا لإطلاق النار على الحيوان.
وفي بيان لاحق، أوضح كلاركين أن إهمال تأمين حاويات القمامة وتوفر طعام البشر ساهم في تكاثر الدببة، مطالبًا بمعالجة هذه المشكلة للحد من الصراعات بين البشر والحيوانات في المناطق السكنية. (روسيا اليوم)
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
08:01 | 2025-09-21
21/09/2025 08:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
Lebanon 24
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
07:59 | 2025-09-21
21/09/2025 07:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
Lebanon 24
طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
07:22 | 2025-09-21
21/09/2025 07:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين
Lebanon 24
أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين
07:19 | 2025-09-21
21/09/2025 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
Lebanon 24
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
07:00 | 2025-09-21
21/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
