Advertisement

عربي-دولي

هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!

Lebanon 24
21-09-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1419619-638940495841108993.jpg
Doc-P-1419619-638940495841108993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحم دب أسود متجر "دولار جنرال" في نيوجيرسي، حيث هاجم امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، وخلق حالة من الرعب بين المتسوقين وحيواناتهم الأليفة.
Advertisement

وقع الحادث الثلاثاء الماضي حوالي الساعة الرابعة عصرًا، إذ شوهد الدب البالغ وزنه 175 رطلاً وهو يتجول بين الأرفف ويهاجم كل من يقابله. وحاول أحد العملاء، شون كلاركين، توجيه الدب نحو المخرج، وسجل الواقعة بكاميرته، بينما لجأت الشرطة أولًا إلى استخدام الرصاص المطاطي قبل أن تضطر لاحقًا لإطلاق النار على الحيوان.
 
وفي بيان لاحق، أوضح كلاركين أن إهمال تأمين حاويات القمامة وتوفر طعام البشر ساهم في تكاثر الدببة، مطالبًا بمعالجة هذه المشكلة للحد من الصراعات بين البشر والحيوانات في المناطق السكنية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
lebanon 24
21/09/2025 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بطول 52 سم.. فأر عملاق يثير الرعب في حديقة منزل!
lebanon 24
21/09/2025 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صراخ وذعر… حادثة صادمة داخل أحد متاجر البقالة!
lebanon 24
21/09/2025 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نبوءة عرّاف تُثير الرعب... ما توقّعه للعام 2026 مُخيف
lebanon 24
21/09/2025 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

دولار جنرال

مين حا

روسيا

كلارك

رابعة

أليف

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:01 | 2025-09-21
07:59 | 2025-09-21
07:22 | 2025-09-21
07:19 | 2025-09-21
07:00 | 2025-09-21
05:37 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24