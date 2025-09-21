Advertisement

عربي-دولي

إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل

Lebanon 24
21-09-2025 | 04:28
أصدر الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد بيانًا شديد اللهجة، توعد فيه أعداء إيران برد "قاتل وذي عبرة" في حال أي اعتداء جديد على الجمهورية الإسلامية، وذلك بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس" الذي يوافق ذكرى انطلاق الحرب مع العراق عام 1980.
وأكد البيان أن التجارب السابقة للدفاع المقدس، بما في ذلك التصدي للهجوم الإسرائيلي، أظهرت أن الردع الفعّال يعتمد على الاستعداد الدائم، والإبداع في التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي، وتطوير التكنولوجيا والمنظومات الدفاعية المتقدمة.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي خطأ أو اعتداء من العدو سيقابل برد قاطع وذو عبرة، مؤكّدًا أن الجمهورية الإسلامية ستملك زمام المبادرة في ساحة المعركة. (روسيا اليوم)
