32
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
Lebanon 24
21-09-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
الحرس الثوري الإيراني
اليوم الأحد بيانًا شديد اللهجة، توعد فيه أعداء
إيران
برد "قاتل وذي عبرة" في حال أي اعتداء جديد على الجمهورية الإسلامية، وذلك بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس" الذي يوافق ذكرى انطلاق الحرب مع
العراق
عام 1980.
Advertisement
وأكد البيان أن التجارب السابقة للدفاع المقدس، بما في ذلك التصدي للهجوم
الإسرائيلي
، أظهرت أن الردع الفعّال يعتمد على الاستعداد الدائم، والإبداع في التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي، وتطوير التكنولوجيا والمنظومات الدفاعية المتقدمة.
وأشار الحرس الثوري إلى أن أي خطأ أو اعتداء من العدو سيقابل برد قاطع وذو عبرة، مؤكّدًا أن الجمهورية الإسلامية ستملك زمام المبادرة في ساحة المعركة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد لأمن البلاد ووحدة أراضيها سيقابل برد فعل قاس يتجاوز تصور الأعداء
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أي تهديد لأمن البلاد ووحدة أراضيها سيقابل برد فعل قاس يتجاوز تصور الأعداء
21/09/2025 15:20:44
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عون من الدوحة: أي اعتداء على شقيق هو اعتداء مباشر على لبنان
Lebanon 24
عون من الدوحة: أي اعتداء على شقيق هو اعتداء مباشر على لبنان
21/09/2025 15:20:44
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من رد عنيف على أي هجوم جديد
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من رد عنيف على أي هجوم جديد
21/09/2025 15:20:44
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية تهديد للأمن الجماعي
Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية تهديد للأمن الجماعي
21/09/2025 15:20:44
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
روسيا اليوم
الإسرائيلي
يوم الأحد
الإيراني
الجمهوري
الإسلام
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
08:01 | 2025-09-21
21/09/2025 08:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
Lebanon 24
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
07:59 | 2025-09-21
21/09/2025 07:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
Lebanon 24
طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
07:22 | 2025-09-21
21/09/2025 07:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين
Lebanon 24
أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين
07:19 | 2025-09-21
21/09/2025 07:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
Lebanon 24
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
07:00 | 2025-09-21
21/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:01 | 2025-09-21
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
07:59 | 2025-09-21
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
07:22 | 2025-09-21
طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
07:19 | 2025-09-21
أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين
07:00 | 2025-09-21
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
05:37 | 2025-09-21
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... الشرع يتوجّه إلى أميركا
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 15:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24