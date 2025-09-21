31
عربي-دولي
هذا شرط باكستان لتحقيق السلام الدائم وتطبيع علاقاتها مع الهند
Lebanon 24
21-09-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد رئيس وزراء باكستان،
شهباز شريف
، على أن تحقيق السلام الدائم وتطبيع العلاقات مع
الهند
"يبقى أمرًا مستحيلًا من دون التوصل إلى حل لنزاع
كشمير
".
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر للجالية الباكستانية في الخارج، انتقد شريف سياسات
نيودلهي
، داعيًا إياها إلى التعامل كـ"جارة متعاونة" بدلًا من الاستمرار في التصرف كـ"جارة معادية"، وفق ما نقلته صحيفة ذا نيشن الباكستانية، الأحد.
وأضاف: "إذا كان أي شخص يعتقد أن العلاقات بين باكستان والهند يمكن إقامتها بدون معالجة قضية كشمير، فهو خاطئ".
وشدد رئيس الوزراء على أن باكستان تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة، مشيرا إلى أن البلدين أنفقا مليارات الدولارات على حروب كان يمكن استثمارها في تحقيق الرفاهية للشعب والتنمية.
وتابع: "باكستان والهند جارتان، يجب أن نتعلم العيش معا. لكن دعوني أوضح: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير. دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى".
