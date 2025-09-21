Advertisement

عربي-دولي

هذا شرط باكستان لتحقيق السلام الدائم وتطبيع علاقاتها مع الهند

Lebanon 24
21-09-2025 | 05:33
A-
A+

Doc-P-1419646-638940548231906055.webp
Doc-P-1419646-638940548231906055.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، على أن تحقيق السلام الدائم وتطبيع العلاقات مع الهند "يبقى أمرًا مستحيلًا من دون التوصل إلى حل لنزاع كشمير".
Advertisement

 
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر للجالية الباكستانية في الخارج، انتقد شريف سياسات نيودلهي، داعيًا إياها إلى التعامل كـ"جارة متعاونة" بدلًا من الاستمرار في التصرف كـ"جارة معادية"، وفق ما نقلته صحيفة ذا نيشن الباكستانية، الأحد.


وأضاف: "إذا كان أي شخص يعتقد أن العلاقات بين باكستان والهند يمكن إقامتها بدون معالجة قضية كشمير، فهو خاطئ".


وشدد رئيس الوزراء على أن باكستان تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة، مشيرا إلى أن البلدين أنفقا مليارات الدولارات على حروب كان يمكن استثمارها في تحقيق الرفاهية للشعب والتنمية.


وتابع: "باكستان والهند جارتان، يجب أن نتعلم العيش معا. لكن دعوني أوضح: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير. دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى".
مواضيع ذات صلة
برّاك: تحقيق العدالة في سوريا وإنهاء الإفلات من العقاب أمران أساسيان لتحقيق سلام دائم
lebanon 24
21/09/2025 18:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
21/09/2025 18:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/09/2025 18:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان نيويورك: نسعى لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط
lebanon 24
21/09/2025 18:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الباكستاني

شريف سي

نيودلهي

الهند

كشمير

العلا

عوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:23 | 2025-09-21
09:23 | 2025-09-21
08:01 | 2025-09-21
07:59 | 2025-09-21
07:22 | 2025-09-21
07:19 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24