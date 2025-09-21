هذا شرط باكستان لتحقيق السلام الدائم وتطبيع علاقاتها مع الهند

Advertisement

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر للجالية الباكستانية في الخارج، انتقد شريف سياسات ، داعيًا إياها إلى التعامل كـ"جارة متعاونة" بدلًا من الاستمرار في التصرف كـ"جارة معادية"، وفق ما نقلته صحيفة ذا نيشن الباكستانية، الأحد.وأضاف: "إذا كان أي شخص يعتقد أن العلاقات بين باكستان والهند يمكن إقامتها بدون معالجة قضية كشمير، فهو خاطئ".وشدد رئيس الوزراء على أن باكستان تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة، مشيرا إلى أن البلدين أنفقا مليارات الدولارات على حروب كان يمكن استثمارها في تحقيق الرفاهية للشعب والتنمية.وتابع: "باكستان والهند جارتان، يجب أن نتعلم العيش معا. لكن دعوني أوضح: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير. دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى".