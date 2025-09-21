طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"

Advertisement

اعتبر مسؤول في حكومة ، اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق حول "مستحيل"، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات غير محددة على البلاد في حال لم تُعاد إلى .وقال الأفغاني فصيح الدين فطرت: "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع لاستعادة قاعدة الجوية".وأكد: "الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".وكان كتب على منصته " ": "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة".