عربي-دولي

طالبان ترد على تهديدات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:22
اعتبر مسؤول في حكومة طالبان، اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق حول قاعدة باغرام الجوية "مستحيل"، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات غير محددة على البلاد في حال لم تُعاد القاعدة إلى الولايات المتحدة.
وقال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت: "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية".


وأكد: "الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".


وكان ترامب كتب على منصته "تروث سوشال": "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة".

قاعدة باغرام الجوية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

قائد الجيش

تروث سوشال

يوم الأحد

أفغانستان

القاعدة

