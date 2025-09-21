Advertisement

سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:44
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أن الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب سيُجرى يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
وانتهت اليوم فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد طه الأحمد أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تبلغ 20 بالمئة على الأقل، مع السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية وضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وأشار إلى زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع 70 عضواً، مؤكداً ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين أو دعا إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
الإخبارية السورية: تحديد ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية
