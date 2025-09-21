29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
عربي-دولي
سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد
Lebanon 24
21-09-2025
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اللجنة
العليا
للانتخابات في
سوريا
أن الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب سيُجرى يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل في الدوائر
الانتخابية
بالمحافظات
السورية
، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
وانتهت اليوم فترة تقديم
الطعون
على أعضاء الهيئات الناخبة، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد طه الأحمد أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تبلغ 20 بالمئة على الأقل، مع السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية وضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
وأشار إلى زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد
الشرع
70 عضواً، مؤكداً ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين أو دعا إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
