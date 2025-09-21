سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد حقبة الأسد

Advertisement

أعلنت اللجنة للانتخابات في أن الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب سيُجرى يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل في الدوائر بالمحافظات ، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.وانتهت اليوم فترة تقديم على أعضاء الهيئات الناخبة، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد طه الأحمد أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تبلغ 20 بالمئة على الأقل، مع السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية وضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.وأشار إلى زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد 70 عضواً، مؤكداً ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين أو دعا إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.