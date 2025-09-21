29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
21-09-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت قناة 13
الإسرائيلية
في تقرير تلفزيوني أن جهاز "الموساد" نشر نحو 100 عميل أجنبي داخل
إيران
قبيل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران، في عملية وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والتعقيد.
Advertisement
وأوضح التقرير أن مهمة هؤلاء العملاء كانت استهداف منصات الصواريخ الباليستية
الإيرانية
ومنظومات الدفاع الجوي، إلى جانب تقديم دعم مباشر للهجمات الجوية الإسرائيلية، وفق موقع "تايمز أوف
إسرائيل
".
وبحسب التقرير، الذي بُث الأسبوع الماضي، فقد تولى هؤلاء العملاء المدربون خصيصاً تشغيل أنظمة صواريخ ثقيلة جرى تهريبها إلى إيران.
فيما استخدمت لاحقاً لاستهداف منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي، دعماً للحملة العسكرية الإسرائيلية.
ووُصف هذا العمل بأنه غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد، إذ لم يسبق أن فُعل هذا العدد الكبير من العملاء في مهمة واحدة، كما أنه تطلب منح غير الإسرائيليين السيطرة على أنظمة تسليح متطورة.
وتضمن التقرير مقابلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذين كشفوا تفاصيل عن ضربات ليلة 13 حزيران داخل إيران التي أشعلت الحرب، بما في ذلك الأمل في تدخل
الولايات المتحدة
لتدمير منشأة فوردو النووية تحت الأرض، ومحاولات اغتيال المرشد
الإيراني
علي خامنئي وزعزعة نظام طهران، فضلاً عن مساعٍ لدفع سكان العاصمة إلى النزوح.
التقرير كشف أيضاً أنه في صيف 2023، قبل هجوم
حماس
في 7 تشرين الاول، أنشأ سلاح الجو
الإسرائيلي
وحدة استخبارات جديدة تحسباً لتصاعد التهديد الإيراني.
وجاءت الضربات في حزيران بعد هجومين إيرانيين كبيرين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل ومعلومات تفيد بتسارع البرنامج
النووي
الإيراني.
وبررت إسرائيل هجومها الواسع على القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين ومواقع التخصيب وبرنامج الصواريخ الباليستية بأنه ضروري لمنع إيران من تحقيق هدفها المعلن بتدمير إسرائيل.
في المقابل، أطلقت إيران أكثر من 500 صاروخ باليستي وقرابة 1100 طائرة مسيّرة نحو إسرائيل.
وأسفرت الهجمات عن مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 3,000، إضافة إلى تضرر 2,305 منزل في 240 مبنى، وجامعتين ومستشفى، وتشريد أكثر من 13,000 إسرائيلي.
مواضيع ذات صلة
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
Lebanon 24
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
22/09/2025 01:13:36
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الأولى عن علاقة هوغان بعائلته.. خلاف عائلي مرير أبعد ابنته عنه
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الأولى عن علاقة هوغان بعائلته.. خلاف عائلي مرير أبعد ابنته عنه
22/09/2025 01:13:36
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
22/09/2025 01:13:36
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
22/09/2025 01:13:36
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
Lebanon 24
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:57 | 2025-09-21
21/09/2025 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:21 | 2025-09-21
21/09/2025 04:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
Lebanon 24
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
16:20 | 2025-09-21
21/09/2025 04:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
Lebanon 24
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
Lebanon 24
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-21
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:21 | 2025-09-21
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:20 | 2025-09-21
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
16:13 | 2025-09-21
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:00 | 2025-09-21
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24