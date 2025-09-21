Advertisement

عربي-دولي

بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1419748-638940781001008643.webp
Doc-P-1419748-638940781001008643.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت قناة 13 الإسرائيلية في تقرير تلفزيوني أن جهاز "الموساد" نشر نحو 100 عميل أجنبي داخل إيران قبيل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران، في عملية وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والتعقيد.
Advertisement

وأوضح التقرير أن مهمة هؤلاء العملاء كانت استهداف منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي، إلى جانب تقديم دعم مباشر للهجمات الجوية الإسرائيلية، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وبحسب التقرير، الذي بُث الأسبوع الماضي، فقد تولى هؤلاء العملاء المدربون خصيصاً تشغيل أنظمة صواريخ ثقيلة جرى تهريبها إلى إيران.

فيما استخدمت لاحقاً لاستهداف منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي، دعماً للحملة العسكرية الإسرائيلية.

ووُصف هذا العمل بأنه غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد، إذ لم يسبق أن فُعل هذا العدد الكبير من العملاء في مهمة واحدة، كما أنه تطلب منح غير الإسرائيليين السيطرة على أنظمة تسليح متطورة.
وتضمن التقرير مقابلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذين كشفوا تفاصيل عن ضربات ليلة 13 حزيران داخل إيران التي أشعلت الحرب، بما في ذلك الأمل في تدخل الولايات المتحدة لتدمير منشأة فوردو النووية تحت الأرض، ومحاولات اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وزعزعة نظام طهران، فضلاً عن مساعٍ لدفع سكان العاصمة إلى النزوح.

التقرير كشف أيضاً أنه في صيف 2023، قبل هجوم حماس في 7 تشرين الاول، أنشأ سلاح الجو الإسرائيلي وحدة استخبارات جديدة تحسباً لتصاعد التهديد الإيراني.

وجاءت الضربات في حزيران بعد هجومين إيرانيين كبيرين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل ومعلومات تفيد بتسارع البرنامج النووي الإيراني.
وبررت إسرائيل هجومها الواسع على القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين ومواقع التخصيب وبرنامج الصواريخ الباليستية بأنه ضروري لمنع إيران من تحقيق هدفها المعلن بتدمير إسرائيل.

في المقابل، أطلقت إيران أكثر من 500 صاروخ باليستي وقرابة 1100 طائرة مسيّرة نحو إسرائيل.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 3,000، إضافة إلى تضرر 2,305 منزل في 240 مبنى، وجامعتين ومستشفى، وتشريد أكثر من 13,000 إسرائيلي.
مواضيع ذات صلة
على وقع تعثر المفاوضات.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن تحديات المفاوضات واندماج قسد في الجيش
lebanon 24
22/09/2025 01:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الأولى عن علاقة هوغان بعائلته.. خلاف عائلي مرير أبعد ابنته عنه
lebanon 24
22/09/2025 01:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
22/09/2025 01:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
lebanon 24
22/09/2025 01:13:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-21
16:21 | 2025-09-21
16:20 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24