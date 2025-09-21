نتنياهو يتوعد برد بعد عودته من أميركا: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Advertisement

قال بنيامين إن رد حكومته على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من ، موجهًا رسالة شديدة اللهجة إلى تلك الدول.وأضاف نتنياهو: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من تشلارين الاول: أنتم تمنحون جائزة للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".وأكد أنه على مدى سنوات منع إقامة "دولة الإرهاب" على حد وصفه، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن حكومته ضاعفت الاستيطان في وستواصل ذلك النهج.في المقابل، نددت باعتراف وأستراليا وكندا بدولة ، واصفة الخطوة بأنها "أحادية" ومحذرة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.وقالت الوزارة في بيانها إن "هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في "، مجددة رفضها القاطع للاعتراف الأحادي بالدولة .