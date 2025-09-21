Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتوعد برد بعد عودته من أميركا: لن تكون هناك دولة فلسطينية

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:44
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد حكومته على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة، موجهًا رسالة شديدة اللهجة إلى تلك الدول.
وأضاف نتنياهو: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من تشلارين الاول: أنتم تمنحون جائزة للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأكد أنه على مدى سنوات منع إقامة "دولة الإرهاب" على حد وصفه، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن حكومته ضاعفت الاستيطان في الضفة الغربية وستواصل ذلك النهج.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، واصفة الخطوة بأنها "أحادية" ومحذرة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيانها إن "هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل"، مجددة رفضها القاطع للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
