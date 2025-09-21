ترامب قبل خطابه في الأمم المتحدة: سأتحدث عن الخير والشر وحل النزاعات الدولية

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيخصص خطابه أمام للأمم المتحدة في يوم 23 أيلول للحديث عن "الخير والشر" ومناقشة وسبل حلها.وقال في مقابلة مع قناة " ": "سألقي خطاباً وأتحدث عن الخير والشر بما في ذلك مناقشة النزاعات الدولية وحلها.. لقد خضنا سبع حروب وحللناها، وحسمت سبعاً منها. وتبقى لي حرب أو اثنتان"، في إشارة إلى الأزمة والحرب في .وأكد ترامب ثقته في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون الحدث في الأسبوع المقبل، حيث يجتمع قادة العالم في نيويورك لإلقاء خطابات ومناقشة التحديات العالمية وتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة مع انطلاق الثمانين للجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.