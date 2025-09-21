Advertisement

ترامب قبل خطابه في الأمم المتحدة: سأتحدث عن الخير والشر وحل النزاعات الدولية

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:09
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيخصص خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 أيلول للحديث عن "الخير والشر" ومناقشة النزاعات الدولية وسبل حلها.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سألقي خطاباً وأتحدث عن الخير والشر بما في ذلك مناقشة النزاعات الدولية وحلها.. لقد خضنا سبع حروب وحللناها، وحسمت سبعاً منها. وتبقى لي حرب أو اثنتان"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

وأكد ترامب ثقته في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون الحدث الرئيسي في الأسبوع المقبل، حيث يجتمع قادة العالم في نيويورك لإلقاء خطابات ومناقشة التحديات العالمية وتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة مع انطلاق الدورة الثمانين للجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.
