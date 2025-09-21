Advertisement

عربي-دولي

ما هو شرط ماكرون لافتتاح سفارة فرنسية في فلسطين؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:07
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية الأحد، أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة قبل إقامة سفارة فرنسية في فلسطين.
وقال ماكرون إن الإفراج عن الرهائن "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة"، في وقت تستعد فيه فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال قمة الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتزامن الإعلان مع خطوة تاريخية لبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت الأحد اعترافها رسمياً بدولة فلسطين عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تحول كبير في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، ويأتي بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.
