ما هو شرط ماكرون لافتتاح سفارة فرنسية في فلسطين؟

أعلن ، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية الأحد، أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة في غزة قبل إقامة سفارة فرنسية في .وقال ماكرون إن الإفراج عن الرهائن "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة"، في وقت تستعد فيه مع عشر دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال قمة الإثنين في مقر في .وتزامن الإعلان مع خطوة تاريخية لبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت الأحد اعترافها رسمياً بدولة فلسطين عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تحول كبير في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، ويأتي بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في .