عربي-دولي

استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:20
هاجمت مقاتلات أميركية قاربا لتهريب المخدرات قبالة سواحل جمهورية الدومينيكان، وفق ما أعلنت وكالة مكافحة المخدرات في البلاد ومسؤولة أميركية الأحد، في خطوة تشكل توسيعا لنطاق الأنشطة العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي.
وأفاد متحدّث باسم وكالة مكافحة المخدرات في جمهورية الدومينيكان بوقوع الضربة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدثة باسم السفارة الأميركية.

وقالت المتحدثة الأميركية إن الضربة هي التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الجمعة من دون تحديد موقعها، بعد ضربات أميركية عدة استهدفت قوارب لتهريب المخدرات قبالة فنزويلا.

في الضربة التي أُعلن عنها الأحد، هاجمت مقاتلات أميركية زورقا سريعا محمّلا ألف كلغ من الكوكايين على بعد 80 ميلا بحريا من جزيرة بياتا في جمهورية الدومينيكان، وفق المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في البلاد كارلوس ديفرز.

وقال مصدر قريب من هذه القضية إن القارب أبحر على الأرجح من فنزويلا.

بذلك تكون الولايات المتحدة أقرّت بأنها شنّت مؤخرا ثلاث ضربات في الكاريبي أوقعت أكثر من عشرة قتلى.
