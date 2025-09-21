29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
Lebanon 24
21-09-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت مقاتلات أميركية قاربا لتهريب المخدرات قبالة سواحل
جمهورية الدومينيكان
، وفق ما أعلنت وكالة مكافحة المخدرات في البلاد ومسؤولة أميركية الأحد، في خطوة تشكل توسيعا لنطاق الأنشطة العسكرية الأميركية في منطقة
الكاريبي
.
Advertisement
وأفاد متحدّث باسم وكالة مكافحة المخدرات في
جمهورية
الدومينيكان بوقوع الضربة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدثة باسم السفارة الأميركية.
وقالت المتحدثة الأميركية إن الضربة هي التي أعلن عنها
الرئيس دونالد ترامب
الجمعة من دون تحديد موقعها، بعد ضربات أميركية عدة استهدفت قوارب لتهريب المخدرات قبالة
فنزويلا
.
في الضربة التي أُعلن عنها الأحد، هاجمت مقاتلات أميركية زورقا سريعا محمّلا ألف كلغ من الكوكايين على بعد 80 ميلا بحريا من
جزيرة
بياتا
في جمهورية الدومينيكان، وفق المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في البلاد كارلوس ديفرز.
وقال مصدر قريب من هذه القضية إن القارب أبحر على الأرجح من فنزويلا.
بذلك تكون
الولايات المتحدة
أقرّت بأنها شنّت مؤخرا ثلاث ضربات في الكاريبي أوقعت أكثر من عشرة قتلى.
مواضيع ذات صلة
ترامب: الضربة استهدفت مهربي مخدرات إرهابيين عندما تم التأكد أنهم موجودون في المياه الدولية ويهربون مخدرات
Lebanon 24
ترامب: الضربة استهدفت مهربي مخدرات إرهابيين عندما تم التأكد أنهم موجودون في المياه الدولية ويهربون مخدرات
22/09/2025 01:15:23
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب فنزويلي ثالث: أوقفوا إرسال المخدرات
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب فنزويلي ثالث: أوقفوا إرسال المخدرات
22/09/2025 01:15:23
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
22/09/2025 01:15:23
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
22/09/2025 01:15:23
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
جمهورية الدومينيكان
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الكاريبي
دومينيكا
جمهورية
فنزويلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
Lebanon 24
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:57 | 2025-09-21
21/09/2025 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:21 | 2025-09-21
21/09/2025 04:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
Lebanon 24
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
Lebanon 24
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
Lebanon 24
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
16:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-21
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:21 | 2025-09-21
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:13 | 2025-09-21
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:00 | 2025-09-21
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
15:57 | 2025-09-21
بعد بريطانيا وكندا واستراليا.. البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24