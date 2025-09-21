استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات

Advertisement

هاجمت مقاتلات أميركية قاربا لتهريب المخدرات قبالة سواحل ، وفق ما أعلنت وكالة مكافحة المخدرات في البلاد ومسؤولة أميركية الأحد، في خطوة تشكل توسيعا لنطاق الأنشطة العسكرية الأميركية في منطقة .وأفاد متحدّث باسم وكالة مكافحة المخدرات في الدومينيكان بوقوع الضربة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدثة باسم السفارة الأميركية.وقالت المتحدثة الأميركية إن الضربة هي التي أعلن عنها الجمعة من دون تحديد موقعها، بعد ضربات أميركية عدة استهدفت قوارب لتهريب المخدرات قبالة .في الضربة التي أُعلن عنها الأحد، هاجمت مقاتلات أميركية زورقا سريعا محمّلا ألف كلغ من الكوكايين على بعد 80 ميلا بحريا من في جمهورية الدومينيكان، وفق المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في البلاد كارلوس ديفرز.وقال مصدر قريب من هذه القضية إن القارب أبحر على الأرجح من فنزويلا.بذلك تكون أقرّت بأنها شنّت مؤخرا ثلاث ضربات في الكاريبي أوقعت أكثر من عشرة قتلى.