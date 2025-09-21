30
عربي-دولي
رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:45
شارك الأمير
فيصل بن
فرحان،
وزير الخارجية
السعودي، مساء أمس (الأحد)، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول
مجلس التعاون
لدول
الخليج العربية
، وذلك قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك
.
وشارك في الاجتماع وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج
العربية، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج.
وجدد الوزراء التضامن التام مع
دولة قطر
ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها، كما بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. (الشرق الأوسط)
