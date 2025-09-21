رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي

Advertisement

شارك الأمير فرحان، السعودي، مساء أمس (الأحد)، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول لدول ، وذلك قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في .وشارك في الاجتماع وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول العربية، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج.وجدد الوزراء التضامن التام مع ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها، كما بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. (الشرق الأوسط)