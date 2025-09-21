Advertisement

بعد اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين.. هكذا علّقت واشنطن

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:20
اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين ان اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بالدولة الفلسطينية أنه "استعراضي".
ونقلت وكالة فرانس برس، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".

وأضاف المتحدث: "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس".

وكانت دول أستراليا وكندا وبريطانيا والبرتغال والتي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة قد أعلنت، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".

وشدد ألبانيز على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس"، الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وذكر: "اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

من جهته، أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء أمس الأحد، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تستعد فرنسا مع دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.(سكاي نيوز)
