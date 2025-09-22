30
عربي-دولي
" من أجل تشارلي".. صورة تجمع ترامب وماسك رغم الخلاف
Lebanon 24
22-09-2025
|
00:42
A-
A+
رغم خلافه الذي تفجر علناً قبل أشهر مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، حضر قطب التكنولوجيا الأميركي
إيلون ماسك
مراسم حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك مساء أمس الأحد.
وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل،
ماسك
جالسًا لفترة وجيزة إلى جانب
ترامب
، ويتحدث معه. قبل أن يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.
كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.
ولاحقاً، نشر الملياردير الأميركي على حسابه في إكس صورة تجمعه بالرئيس، مكتفياً بالتعليق:" من أجل تشارلي"، في إشارة إلى دعوة الناشط الذي اغتيل في العاشر من سبتمبر الحالي، للمصالحة بين الرجلين.
كما نشر فيديو لتصريحات إعلامية مقتضبة له، تحدث فيها عن دوافع قتل كيرك، إذ رأى ماسك أنه اغتيل لأنه كان يصدح بالحقيقة.
يشار إلى أن ماسك موّل حملة ترامب الرئاسية بأكثر من 250 مليون دولار وأصبح مُستشارًا للرئيس
الجمهوري
.
وحتى نهاية أيار، قاد ماسك اللجنة التي شكلها ترامب لخفض التكاليف، ألا وهي وزارة الكفاءة الحكومية، التي نفذ من خلالها تخفيضات كبيرة وتقليص وظائف، أدت إلى حدوث رد فعل عنيف للغاية ضد رئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة
تسلا
.
لكن سرعان ما تدهورت علاقتهما لاحقًا بعد نزاع علني بينهما حول إجراء موازنة دعمه ترامب. إذ زعم ماسك حينها أن وصول ترامب للبيت الأبيض ما كان ليحدث دون دعمه، ودعا أيضاً إلى اسقاطه.
كما ربط الرئيس الأميركي مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين.
ليرد ترامب لاحقاً ملمحاً إلى امكانية فض عقود الحكومة الأميركية مع رئيس شركة تسلا وسبايس إكس. كما ألمح إلى احتمال تعاطي ماسك للمخدرات، ما يدفعه للتصرف بشكل مفاجئ أحياناً.
